US-Raumfahrtunternehmen

SpaceX gewinnt ersten Kunden für Rücktransport aus dem All

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

SpaceX gewinnt mit dem Frachtintegrator Space Cargo den ersten kommerziellen Kunden für seinen neuen Orbit-Rückholdienst „Starfall“ an Bord der Starship.

Ein Raketenstart von SpaceX
Quelle: Adobe.com/Bluee
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(Reuters) - Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat für sein neues Geschäftsfeld Starfall den ersten Kunden gewonnen. Das auf die Integration von Weltraumfracht spezialisierte Unternehmen Space Cargo habe einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, erklärte ‌dessen Chef Nicolas Gaume der Nachrichtenagentur Reuters.

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