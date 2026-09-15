SpaceX gewinnt ersten Kunden für Rücktransport aus dem All

(Reuters) - Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat für sein neues Geschäftsfeld Starfall den ersten Kunden gewonnen. Das auf die Integration von Weltraumfracht spezialisierte Unternehmen Space Cargo habe einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, erklärte ‌dessen Chef Nicolas Gaume der Nachrichtenagentur Reuters.

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