Sparkassen: Mittelstand investiert wieder trotz Ertragsschwäche

Berlin, 15. ⁠Sep (Reuters) - Der deutsche Mittelstand steht einer Studie zufolge zwar unter Druck, beginnt aber wieder zu investieren. "Die Lage ist besser als die Stimmung", sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Ulrich Reuter, am Dienstag zu einer Analyse der Sparkassen. "Unsere ‌Zahlen zeigen das Bild einer Wirtschaft, die ihre Reserven nutzt, um ihr Niveau zu halten, und die wieder anfängt zu investieren." Damit aus den ⁠ersten Investitionsimpulsen ein ⁠tragfähiger Aufschwung werde, müsse jetzt gehandelt werden. Reuter forderte zukunftsfeste Sozialsysteme, mehr Widerstandskraft gegen Klimafolgen und europäische Stärke bei Künstlicher Intelligenz.

Die DSGV-Analyse basiert auf einer Bilanzauswertung der Sparkassen, die rund 40 Prozent aller Unternehmensumsätze in Deutschland abbildet. Demnach stieg 2025 der Druck auf die Erträge. Die Umsätze kletterten ‌nur in Höhe der Inflationsrate um rund zwei ‌Prozent, während das Betriebsergebnis im Schnitt um fünf Prozent zurückging. Die Umsatzrendite sank von vier auf rund drei Prozent. Besonders betroffen sind demnach der Metall-, Fahrzeug- und ⁠Maschinenbau. "Dass ein Herzstück der deutschen Industrie trotz Personalabbaus erstmals deutliche Verluste verzeichnet, ist ‌ein ernstes Warnsignal", warnte Sparkassen-Präsident Reuter.

MASCHINENBAU BEREITET ⁠SORGEN - BAUGEWERBE LEGT ZU

Zugleich steigerte das Baugewerbe seinen Gewinn um knapp 30 Prozent. Die Eigenkapitalbasis im Mittelstand bleibt mit rund 40 Prozent solide. Ferner stiegen die Kreditzusagen der Sparkassen an Firmen im ersten ‌Halbjahr um 5,8 Prozent auf 46,6 ⁠Milliarden Euro, was auf ein Anziehen der ⁠Investitionen hindeutet.

Für DSGV-Präsident Reuter liegt die Antwort auf die Unsicherheit und wirtschaftliche Lage nicht im Staatshaushalt, sondern in besseren Rahmenbedingungen. Öffentliche Milliarden setzten zwar einen wichtigen Impuls. "Aber echtes Wachstum entsteht nur dort, wo Unternehmen wieder Zuversicht gewinnen und langfristig investieren", sagte er. Reuter forderte eine "Produktivitätsagenda", die wirtschaftliche Dynamik und sozialen Zusammenhalt verbinde. Zudem müssten Klimaschutz und Klimafolgenanpassung als wirtschaftspolitische Aufgaben verstanden werden. Bei der Künstlichen Intelligenz müsse Europa seine Abhängigkeit von ⁠internationalen Anbietern verringern.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)