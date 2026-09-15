Spritpreise auf neuem Rekordhoch - Tanken mit E10 so teuer wie nie

Berlin, 15. Sep (Reuters) - ⁠Tanken in Deutschland ist so teuer wie nie zuvor und dürfte die Debatte um Entlastungen weiter anheizen. Der Preis für einen Liter Benzin der Sorte E10 stieg am Montag im bundesweiten Tagesdurchschnitt von 2,273 Euro auf 2,286 Euro und erreichte damit einen Rekordwert, wie der ADAC am Dienstag mitteilte. ‌Diesel kostete 2,412 Euro und war damit nur noch knapp vier Cent von seinem Höchststand vom April entfernt. Die Politik debattiert inzwischen verstärkt über Möglichkeiten, die Menschen zu entlasten. Vor allem ⁠vor den ⁠Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am Sonntag wollen die Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD Handlungsbereitschaft signalisieren.

Angesichts des neuen Allzeithochs kritisierte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) scharf. "Es reicht endgültig. Millionen Menschen in unserem Land kämpfen noch immer mit vollkommen überhöhten Spritpreisen, und die zuständige Ministerin Katherina Reiche schaut zu, wie Mineralölkonzerne Rekordgewinne auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger machen", sagte Klüssendorf dem Nachrichtenportal t-online. "Wir ‌brauchen schnell Maßnahmen gegen die Abzocker-Spritpreise."

KOALITION UNEINS ÜBER WEGE AUS ‌DER PREIS-KRISE

Konkret forderte Klüssendorf drei Sofortmaßnahmen, für die die SPD seit Monaten kämpfe und "mit denen die Preise sofort sinken würden". Erstens ein Spritpreisdeckel wie in Belgien oder Luxemburg: Der koste den Steuerzahler "keinen Cent" und ⁠sorge sofort für niedrigere Preise, erklärte Klüssendorf. Zweitens eine Übergewinnsteuer auf Krisengewinne, womit die "übertrieben hohen Gewinne ‌der Ölkonzerne" staatlich abgeschöpft und an die Bürger zurückgegeben ⁠werden sollten. Drittens forderte der SPD-Politiker eine funktionierende Marktwirtschaft. Man dürfe nicht länger dabei zusehen, wie der Markt versage, sondern müsse "mehr Preistransparenz herstellen und die undurchsichtige Marktmacht einiger weniger Ölkonzerne endlich begrenzen".

Der CDU-Verbraucherschutzpolitiker Sebastian Steineke forderte eine niedrigere Energiesteuer. "Eine vorübergehende Absenkung der ‌Energiesteuer auf das europäische Mindestmaß wäre grundsätzlich ein ⁠denkbarer Ansatz, um die Belastung an der ⁠Tankstelle unmittelbar zu reduzieren", sagte Steineke dem "Handelsblatt". Auch die Belastung durch den nationalen CO2-Preis müsse bei einer außergewöhnlichen Energiepreisentwicklung überprüft werden. "Wir müssen aufpassen, dass Klimaschutz nicht zu einer sozialen Überforderung führt."

Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch lehnt derweil einen neuen Tankrabatt ab. "Ich will nicht einen einzigen Cent an diese Ölkonzerne geben, die gerade zulasten von uns allen sich die Taschen voll machen", sagte Audretsch im RTL/ntv Frühstart. "Das darf nicht passieren." Stattdessen forderte auch er eine Senkung der Stromsteuer. "Das heißt zum Beispiel die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß senken. Das ist eine Milliarden-Entlastung, ⁠und die kommt ganz direkt bei den Menschen im Geldbeutel an."

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Sabine Wollrab. Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)