Trading-Chance Bund Future: 77 Prozent Trefferquote

Zuletzt waren die Anleihenkurse angesichts der EZB-Zinsentscheidung und der getätigten Aussagen rund um diese Notenbanksitzung massiv unter Druck geraten. Denn die EZB zeigte sich überrascht und beeindruckt von der Stärke der europäischen Wirtschaft und von der Inflation. Die durch die neuerliche Eskalation im Nahen Osten abermals massiv anziehenden Energiepreise sind Wasser auf die Mühlen dieser Inflationstendenz. Entsprechend floss jüngst umfassend Kapital aus dem hiesigen Anleihenmarkt ab. Was wir Ihnen gleich zeigen ist ein rein saisonales Setup, welches völlig losgelöst von der jeweiligen geopolitischen Lage, etwaigen Notenbankentscheidungen und dem Chart-Bild alljährlich zur immer gleichen Zeit mit den immer gleichen Verwaltungs-Parametern gehandelt wird.

Ob der einzelne Trade erfolgreich ist oder mit einem Minus abgeschlossen wird lässt sich weder seriös prognostizieren, noch ist es am langen Ende relevant. Denn wir handeln knapp 300 solcher Setups auf verschiedenste Märkte über das Jahr verteilt. Und das nicht nur ein Jahr, sondern über Jahrzehnte.

Good to know about: Bund Future

Der Bund-Future gehört zu den wichtigsten und am stärksten beachteten Finanzinstrumenten Europas, da er als zentrales Barometer für das Zinsniveau und die wirtschaftliche Erwartungshaltung im Euroraum gilt. Im Kern handelt es sich um einen standardisierten Terminkontrakt auf eine fiktive, von der Bundesrepublik Deutschland herausgegebene Anleihe mit einer Restlaufzeit von etwa acht bis zehn Jahren und einer Kuponverzinsung von sechs Prozent. Investoren sichern sich mit diesem Instrument gegen künftige Zinsschwankungen ab oder spekulieren auf die Preisentwicklung deutscher Staatsanleihen. Da Deutschland aufgrund seiner starken Bonität als Referenzschuldner der Eurozone wahrgenommen wird, spiegelt der Preisverlauf dieses Kontrakts wider, wie Anleger das Ausfallrisiko und die Renditeerwartungen für europäische Mündelpapiere einschätzen.

Der Preis des Kontrakts steht in einer inversen Beziehung zur effektiven Rendite der zugrundeliegenden Zehn-Jahres-Anleihen. Das bedeutet, dass ein steigender Wert des Kontrakts auf sinkende Marktzinsen hinweist, während ein fallender Kurs signalisiert, dass die Renditen am Anleihemarkt klettern. Somit fungiert er als direkter Signalgeber für das allgemeine Zinsumfeld: Erwartet der Markt wirtschaftliche Schwächephasen oder Krisen, suchen Anleger den sicheren Hafen der Staatsanleihen, was die Kurse nach oben treibt und das Zinsniveau drückt. Bei robustem Wirtschaftswachstum oder steigenden Inflationssorgen passiert das Gegenteil, da die Festverzinsung an Attraktivität verliert und die Kurse sinken.

Zu den wesentlichen Einflussfaktoren zählen folglich die Leitzinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank sowie maßgebliche Konjunkturdaten wie Inflationsraten, Arbeitszahlen oder Einkaufsmanagerindizes. Auch weltwirtschaftliche Impulse, insbesondere die Entwicklung am US-amerikanischen Markt für Staatsanleihen, schlagen sich unmittelbar im Kurs nieder. Gehandelt wird der Kontrakt elektronisch an der Derivategesellschaft Eurex, einer der weltweit führenden Börsen für Finanzderivate mit Sitz in Frankfurt am Main. Durch sein außerordentlich hohes Handelsvolumen zeichnet er sich durch extrem hohe Liquidität aus, was institutionellen wie auch privaten Marktteilnehmern ermöglicht, Positionen rund um die Uhr zu minimalen Handelskosten einzugehen oder abzusichern.

Fast 77 Prozent Treffer für Schwäche in der zweiten Monatshälfte

TDM steht für Handelstag des Monats (TradingDay of Month). Gemäß unseres Regelwerks wird eine Long-Position auf den Bund Future immer an Handelstag 13 im September eröffnet und am letzten Handelstag des Monats geschlossen. Diese Strategie hat, trotz oder gerade wegen ihrer Einfachheit eine beeindruckende Trefferquote von fast 77 Prozent und eine Auszahlungsquote von 723 Euro pro Trade. Besonders wichtig ist dabei, dass der Maximale Draw Down verschwindend gering ist. Nur 3300 € zwischenzeitlicher Rücksetzer in der Kapitalkurve dieses Setups sind für jede Kontogröße erträglich.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Auch, wenn die Zinspolitik der EZB laut der jüngsten Aussagen weiterhin eher auf „steigende Zinsen“ ausgelegt sein dürfte, handeln wir auch in diesem Jahr, wie immer, dieses kurzfristige Setup. Es ist wichtig, das Gesetz der großen Zahlen konsequent auszuspielen, um den statistischen Erwartungswert am langen Ende immer wieder zu treffen. Ein geeignetes Produkt für diese Trading-Chance haben wir ausgewählt und stellen es nachfolgend vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf den Bund Future

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 114,992 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 120,37 Zählern entspricht das einem Hebel von 22,19. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN5MB9.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 126 Punkte

Unterstützungen: 118 Punkte

Open end Turbo Bull Optionsschein auf den Bund Future

Basiswert Bund Future WKN UN5MB9 ISIN DE000UN5MB95 Basispreis 114,992 K.O.-Schwelle 114,992 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 22,19 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.