Trading-Chance S&P 500: Top-Setup unmittelbar voraus

Wahrscheinlich kennen Sie das Phänomen: Sie haben entweder mit einer Aktie oder einem verbrieften Produkt auf einen Index oder eine Aktie Geld verloren. Der Verlust schmerzt. Es triggert in Ihnen gleich mehrere Dinge. Zunächst einmal setzen wir Menschen Verluste im Geld mit der Bedrohung des Überlebens gleich. Denn Verluste im finanziellen Sinne werden in der exakt gleichen Gehirnregion verarbeitet, wie die Todesangst. Wenn wir also gerade eine Verlustposition managen müssen, schaltet unser Gehirn in den Modus, mit dem es unseren Vorfahren vor hunderttausenden von Jahren bereits das Überleben retten sollte, wenn etwa ein Säbelzahntiger sich näherte. Die Reaktion ist meist Flucht! Darum ziehen auch nur wirklich gut trainierte und ausgebildete Trader eine Strategie dauerhaft konsequent durch. Alle anderen probieren mal dies, versuchen jenes, aber ergreifen immer wieder die Flucht, wenn es bedrohlich zu werden scheint. Dabei sind Verluste im Trading einfach nur Opportunitätskosten im unternehmerischen Sinne. Oder glauben Sie, ein Restaurantbetreiber betrachtet die Kosten, um auf dem Wochenmarkt frischen Salat und Gemüse für die Zubereitung der Speisen zu kaufen, als Verlust? Es sind Investitionen, durch die wir uns Chancen erkaufen.

Da unser Gehirn Kontostände ankert, passiert meist noch ein zweiter fataler Fehler: wir versuchen einen Verlust, der durch eine spezifische Handlung entstanden ist, schnell auszugleichen. Dabei wird nicht selten das genaue Gegenteil gemacht. Was meinen wir damit? Angenommen, Sie haben eine Long-Position in einer Aktie, setzen damit also auf steigende Preise. Die Position verliert Geld, Sie stoppen aus, um die Verlustseite zu begrenzen. Nun wird die nächste Angst erweckt: die Angst, etwas zu verpassen und eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. So verrückt es auch erscheinen mag, wenn wir von außen drauf schauen, aber in solchen Situationen machen viele unmotiviert Short-Positionen auf, um sich das Geld wiederzuholen. Fällt Ihnen auf, was hier permanent die Entscheidungen treibt? Und fällt Ihnen vor allem auf, was gänzlich bei der Entscheidungsfindung fehlt?

Es sind reine Emotionen und Befindlichkeiten, aber nullkommanull statistisch-mathematische Grundlage. Das kann auf Dauer nur böse enden, leider! Es ist daher elementar wichtig, dass Sie Ihr Handeln auf ein objektiv messbares, statistisch quantifizierbares Fundament stellen.

DAS ist die Realität!

Die folgende Tabelle der Historical Odds zeigt, wie die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn sich verändert, wenn man eine willkürlich, völlig zufällig eröffnete Long-Position im S&P 500 unterschiedlich lange hält. Bereits bei nur einem Tag Haltedauer ist die Chance 52 zu 48, dass Sie im Plus sind – nur darüber, dass Sie Long handeln. Um Ihnen zu verdeutlichen, was das bedeutet, wollen wir uns die Gewinnvorteile eines Casinos vor Augen führen.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Mehr als die Hälfte der angebotenen „Spiele“ im Casino haben einen deutlich kleineren Gewinnvorteil, als die eintägige Haltedauer Long bei unserer Position. Hierzu sollten Sie berücksichtigen, dass Casinos an sich, mit die lukrativsten Geschäftsmodelle sind, was den etablierten Gewinnvorteil angeht. Regulatorische Kosten drücken die Rentabilität natürlich, aber das eigentliche Business, „Wetten mit einem festen mathematischen Gewinnvorteil anzubieten“ ist unfassbar lukrativ.

Bei einer Woche Haltedauer ist die Gewinnwahrscheinlichkeit bereits bei 56 Prozent, bei sechs Monaten Haltedauer beträgt sie 66 Prozent. Nochmals: Sie würfeln quasi den Einstieg, ihre Handelsrichtung ist Long – und nur darüber, dass Sie sechs Monate investiert bleiben, haben Sie eine Gewinnwahrscheinlichkeit von zwei Drittel! Das ist enorm! Wer drei Jahre investiert bleibt, hat 77 Prozent Wahrscheinlichkeit, bei 10 Jahren sind es 85 Prozent, und bei 20 Jahren Haltedauer nähern wir uns mit 95 Prozent Anstiegswahrscheinlichkeit bereits der 100 Prozent Trefferquote auf bedrohliche Weise. Kurzum: der Gewinnvorteil im Aktienmarkt liegt dauerhaft eindeutig auf der langen Seite.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Short-Positionen müssen wohlüberlegt und fundiert sein. Wer nach Bauchgefühl mal eben shortet, weil er denkt, der Markt müsse irgendwann mal korrigieren, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am langen Ende Geld verlieren. Wir handeln in den Indizes nur sehr selten Short, dann aber fundiert. Eines der zwei saisonal stabilen Zeitfenster für die kurze Seite zeigen wir Ihnen nun.

Saisonales Zeitfenster für die Shortseite ab 17.9. geöffnet

Prinzipiell gibt es in den westlichen Aktienindizes auf der Shortseite keinen „Edge“. Haltedauern länger, als einen Monat haben, wie wir oben gezeigt haben, keinen duplizierbaren Gewinnvorteil. Das beste und nur eines von zwei Zeitfenstern, um auf der kurzen Seite systematisch im marktbreiten S&P 500 Geld zu verdienen öffnet sich am 17.9. und endet bereits wieder am 2.10.! Der Einstieg erfolgt stets zum Handelsbeginn am Einstiegsdatum, der Exit am Handelsende des Exit-Datums. Wenn eines der Daten in einem Jahr auf einen handelsfreien Tag fällt, so wird die Aktion (Kauf oder Verkauf) zur genannten Zeit am unmittelbar nächsten, tatsächlich stattfindenden Handelstag ausgeführt.

Der hohe Profit Factor indiziert die Rentabilität dieses Setups. Die Trefferquote ist mit 64,3 Prozent angenehm hoch und der durchschnittliche Gewinn pro Trade kann sich mit 1731 US-Dollar sehen lassen. Das entspricht, bei einem Punktwert von 50 Dollar im S&P emini (Future) 34,5 Punkten im Index.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein solcher saisonaler Trade ist immer losgelöst von Meinungen, Bauchgefühlen, aber auch von aktuellen Entwicklungen. Er wird alljährlich zur immer gleichen Zeit, mit den immer identischen Parametern für Einstieg, Trade-Verwaltung und Ausstieg gemacht. Ob der individuelle Einzel-Trade nun erfolgreich ist oder nicht, darf uns dabei nicht beeinflussen oder vom Weg abbringen. Die Trefferquote hier liegt bei 64,3 Prozent. Ein solches Setup muss a) mit dutzenden anderer Setups ergänzt werden (Streuung) und b) über einen langen Zeitraum (mindestens 7-10 Jahre) konsequent gehandelt werden. Für die konkrete Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf den S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 7799,54 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 7619 Zählern entspricht das einem Hebel von 36,54. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM8ARB.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 7800 Punkte

Unterstützungen: 7200 Punkte

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf den S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN PM8ARB ISIN DE000PM8ARB1 Basispreis 7799,54 Pkt K.O.-Schwelle 7799,54 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 36,54 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.