Trotz Trump-Initiative - Russland und Ukraine beschießen weiter Energieanlagen

Moskau/Kiew, 15. Sep (Reuters) - ⁠Trotz der Ankündigung eines Abkommens durch US-Präsident Donald Trump haben Russland und die Ukraine ihre gegenseitigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur fortgesetzt. Bei schweren russischen Drohnenangriffen auf Kiew und andere Städte kamen nach ukrainischen Angaben vom Dienstag zwei Menschen ums Leben. Die Ukraine griff ihrerseits eine russische Ölraffinerie an. Der ‌Kreml erklärte, Russland begrüße den US-Vorschlag für ein Moratorium. Allerdings müssten die aus russischer Sicht illegalen Sanktionen gegen russische Energielieferungen aufgehoben werden.

Russland setzte in der Nacht zum Dienstag rund 200 ⁠Drohnen gegen die ⁠ukrainische Hauptstadt und andere Regionen ein. Dabei wurden unter anderem zwei Tankstellen in Kiew sowie Hafen- und Energieanlagen beschädigt, wie ukrainische Behörden mitteilten. Ein Mensch starb in Kiew, ein weiterer in der südöstlichen Stadt Saporischschja. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, sein Land habe im Gegenzug eine russische Ölraffinerie in Sysran an der Wolga sowie Drohnenproduktionsstätten in den Regionen Taganrog und ‌Orjol angegriffen.

"Russland greift weiterhin unseren Energiesektor, die alltägliche Logistik und ‌die kritische Infrastruktur an", schrieb Selenskyj auf Telegram. Die ukrainischen Reaktionen darauf seien spürbar. Die Ukraine sei zu einem Verzicht auf solche Angriffe bereit, benötige jedoch verlässliche Garantien der Partner, dass auch Russland seine ⁠Attacken einstelle. Die Menschen in der Ukraine stehen mittlerweile vor dem fünften Kriegswinter.

LITAUEN SCHIESST DROHNE AB

Trump ‌hatte am Montag erklärt, die Ukraine und Russland hätten ⁠sich darauf geeinigt, keine Energieanlagen des jeweils anderen Landes mehr zu beschießen. Diese Angriffe seien der Hauptgrund für den weltweiten Treibstoffmangel, der die Dieselpreise in den USA auf Rekordhöhen getrieben habe. Experten sehen allerdings die Lage im Nahen Osten als Hauptgrund ‌dafür. Russland nimmt die ukrainische Energieinfrastruktur seit Beginn der ⁠Invasion im Februar 2022 systematisch unter Beschuss. ⁠Die Ukraine wiederum hat in diesem Jahr ihre weitreichenden Angriffe auf russische Raffinerien verstärkt, was dort zu Treibstoffengpässen führte.

Angesichts der schweren russischen Angriffe sicherte das benachbarte Polen seinen Luftraum vorübergehend mit Kampfjets ab. Eine Verletzung des polnischen Luftraums gab es nach Angaben der Streitkräfte jedoch nicht. Im Nato-Mitgliedstaat Litauen schoss ein Kampfjet am Dienstagmorgen eine Drohne ab. Die Herkunft des Flugobjekts blieb zunächst unklar. In den vergangenen Monaten war es in der baltischen Region wiederholt zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Dabei handelte es sich nach Angaben aus Kiew um ukrainische Drohnen, ⁠die durch russische Störsender über die Grenze in den Nato-Luftraum abgelenkt worden waren.

(Bericht von Dmitry Antonov, Olena Harmash, Anna Pruchnicka, Jekaterīna Golubkova Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)