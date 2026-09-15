Ukraine: Wieder Tankstelle bei russischem Angriff auf Kiew getroffen

Kiew, 15. ⁠Sep (Reuters) - Russland hat erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Drohnen angegriffen und dabei wieder eine Tankstelle getroffen. Ein Mensch sei verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auch ein Lagerhaus sei getroffen worden. Den ukrainischen Behörden zufolge hat Russland zuletzt seine ‌Angriffe auf Tankstellen ausgeweitet. Aus Russland meldeten die Behörden ihrerseits neue ukrainische Angriffe. In der südrussischen Hafenstadt Taganrog habe ein Raketenangriff unter anderem erneut eine Lagerhalle des Online-Händlers ⁠Ozon beschädigt. Zudem ⁠habe ein Drohnenangriff eine Industrieanlage in der Region Samara an der Wolga getroffen. Um welche Anlage es sich handelte, wurde nicht genannt. In der Region befinden sich große Ölraffinerien.

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass die Ukraine und Russland sich darauf geeinigt hätten, gegenseitig keine Energieanlagen mehr zu attackieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte daraufhin, Kiew ‌sei bereit, diesen US-Vorstoß zu unterstützen, wenn Washington garantieren ‌könne, dass Russland tatsächlich zu einem Ende des Krieges bereit sei. Russland äußerte sich zunächst nicht dazu.

In dem seit viereinhalb Jahren andauernden Krieg hat Russland zudem immer wieder ukrainische Energieanlagen beschossen. Dies ⁠hat zu massiven Schäden bei der Strom- und Wärmeversorgung geführt. Das ukrainische Militär greift seinerseits ‌seit Monaten verstärkt russische Industrieanlagen an. Im Fokus ⁠steht dabei vor allem die Ölindustrie, die eine der wichtigsten Stützen der russischen Wirtschaft ist. Dies hat in Russland zu Treibstoff-Engpässen und Beschränkungen beim Export von Benzin und Diesel geführt. Trump hatte am Sonntag erklärt, die weltweit gestiegenen Kraftstoffpreise würden ‌nicht durch den von ihm begonnenen Iran-Krieg ⁠verursacht, der zu massiven Einbußen bei den ⁠Öl-Lieferungen aus dem Nahen Osten führte. Vielmehr seien die ukrainischen Angriffe auf die russische Diesel-Infrastruktur dafür verantwortlich.

In Litauen schoss ein Nato-Kampfjet am Dienstag kurz nach Mitternacht eine Drohne ab, wie das nationale Krisenreaktionszentrum mitteilte. Die Drohne sei mutmaßlich aus Belarus in den litauischen Luftraum eingedrungen. Ihre genaue Herkunft sei noch unklar. In den baltischen Staaten ist es im Zuge des Ukraine-Kriegs wiederholt zu Verletzungen des Luftraums gekommen. Die Führung in Kiew macht Russland dafür verantwortlich, weil es ukrainische Langstreckendrohnen durch elektronische Kriegsführung vom Kurs abbringe.

(Bericht ⁠von Gleb Garanich und Jekaterīna Golubkova, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)