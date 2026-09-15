UN-Experten: Systematische Unterdrückung von Regierungskritikern in Belarus

Genf, 15. ⁠Sep (Reuters) - Staatliche Institutionen in Belarus arbeiten UN-Experten zufolge seit 2020 systematisch zusammen, um Kritiker der Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko zu unterdrücken. Dies betreffe alle Bereiche des Justizsystems von der Festnahme über die Haft ‌bis zur Überwachung nach der Entlassung, geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der unabhängigen Experten hervor. Gerichte, Polizei, Geheimdienste, Staatsanwaltschaften ⁠und Gefängnisbehörden ⁠gingen koordiniert vor, um tatsächliche oder vermeintliche Gegner mundtot zu machen. Die belarussische UN-Vertretung in Genf reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Die Regierung in Minsk hatte die Kritik der Vereinten Nationen an der Menschenrechtslage in der Vergangenheit zurückgewiesen und ‌nicht mit den Experten kooperiert. Besuchsanträge für ‌das Land seien unbeantwortet geblieben, hieß es in dem Bericht weiter. Die Experten warfen den Behörden willkürliche Verhaftungen, Folter, den Entzug rechtlicher Garantien ⁠und Geheimprozesse vor. Die Justiz spiele eine entscheidende Rolle bei der ‌Aufrechterhaltung dieses Systems. Sie legitimiere den ⁠Missbrauch und verwehre den Opfern wirksame Rechtsmittel. Einige der seit Mai 2020 begangenen Verstöße könnten demnach als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden.

Der Bericht erscheint sechs Jahre nach den ‌Massenprotesten im Zuge der Präsidentschaftswahl ⁠im August 2020. Die Opposition und ⁠westliche Regierungen sprachen damals von Wahlbetrug. Der seit 1994 autokratisch regierende Lukaschenko weist diesen Vorwurf zurück und bestreitet, dass es in dem Land politische Gefangene gibt. Er bezeichnete die Betroffenen als "Banditen". Der frühere politische Gefangene und Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki hatte der Nachrichtenagentur Reuters vor Kurzem gesagt, die Repressionsmaschinerie laufe trotz einiger von den USA erwirkter Freilassungen weiter. Es kämen ständig neue politische ⁠Gefangene hinzu.

(Bericht von Olivia Le Poidevin, Mitarbeit Gwladys Fouche und Nerijus AdomaitisBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)