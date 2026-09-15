UN: Leichenfunde im Gazastreifen nähren Sorge vor Kriegsverbrechen

Genf, 15. ⁠Sep (Reuters) - Nach dem Fund Hunderter Leichen in den Trümmerbergen im Gazastreifen hat UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk Sorge über mögliche Kriegsverbrechen geäußert. Die sterblichen Überreste seien aus den Trümmern zerstörter Gebäude geborgen worden, erklärte ‌Türk am Dienstag. Darunter befänden sich offenbar ganze Familien sowie viele Frauen und Kinder. Die Funde stammten aus Gebieten, die ⁠bei ⁠israelischen Angriffen während des vor fast drei Jahren begonnenen Krieges zerstört worden waren. Türk befürchtet, dass die bisherigen Funde "lediglich die Spitze des Eisbergs" sein könnten. Dem palästinensischen Zivilschutz zufolge wurden seit November 2025 mehr als 630 Leichen und sterbliche Überreste ‌geborgen. Die örtlichen Behörden schätzen, dass noch ‌mehr als 8000 Menschen unter den Trümmern begraben sein könnten.

Eine israelische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Israel hat Vorwürfe, gezielt Zivilisten ⁠anzugreifen, stets zurückgewiesen. Die Regierung in Jerusalem betont, im Kampf gegen ‌die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas im ⁠Einklang mit dem Völkerrecht zu handeln. Zudem wirft Israel der Hamas vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen, was diese bestreitet. Der von den USA vermittelte Waffenstillstand im ‌Oktober 2025 beendete zwar die ⁠großflächigen Kämpfe, führte jedoch nicht ⁠zu einer vollständigen Einstellung der Angriffe.

Bei dem von der Hamas angeführten Angriff auf Israel im Oktober 2023, der den Gaza-Krieg auslöste, wurden nach israelischen Angaben 1200 Menschen getötet und 251 als Geiseln verschleppt. Bei der anschließenden israelischen Militäroffensive wurden nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde mehr als 73.000 Palästinenser getötet.

(Bericht von Olivia Le Poidevin; Mitarbeit von Steven Scheer in ⁠Jerusalem, geschrieben von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)