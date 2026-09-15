US-Anleihen: Rendite der 10-jährigen Papiere steigt auf höchsten Stand seit 2007

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Abwärtstrend am US-Anleihemarkt hält an. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel am Dienstag um 0,19 Prozent auf 105,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,99 Prozent. In der Spitze legte die Rendite bis auf 5,039 Prozent zu und erreichte den höchsten Stand seit 2007.

Die Ölpreise sind erneut gestiegen und schüren so wiederholt die Inflationserwartungen. Neben den hohen Energiepreisen haben steigende Staatsschulden und hohe Inflationsraten im laufenden Jahr stark zugenommen.

Die Augen der Anleger richten sich derzeit auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Am Markt ist eine Leitzins-Erhöhung inzwischen zu gut 90 Prozent eingepreist. Die zuletzt deutlich gestiegenen Energiepreise dürften eine Anhebung noch wahrscheinlicher gemacht haben, da so die Inflationserwartungen immer weiter steigen.

So kletterte die Rendite auf die zehnjährigen US-Staatsanleihen seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar um mehr als einen Prozentpunkt. Die hohen Zinsen sind ein Problem für die Regierungen, da sie die Neuaufnahme von Schulden verteuern./jsl/nas

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 15.09.2026
Dax leicht im Minus erwartet - KI-Debatte belastet weiterhinheute, 06:01 Uhr · onvista
Dax leicht im Minus erwartet - KI-Debatte belastet weiterhin
Vorbörse 14.09.2026
Dax vorbörslich im Minus - Öl-Sorgen aus Saudi-Arabiengestern, 05:59 Uhr · onvista
Dax vorbörslich im Minus - Öl-Sorgen aus Saudi-Arabien
Devisenmarkt
US-Anleihen – Zehnjahres-Rendite auf Hoch seit 2007heute, 06:04 Uhr · dpa-AFX
US-Anleihen – Zehnjahres-Rendite auf Hoch seit 2007
Vorbörse 11.09.2026
Dax mit Verlusten erwartet - Brent bei 108 Dollar11. Sept. · onvista
Dax mit Verlusten erwartet - Brent bei 108 Dollar
Zehnjährige Staatspapiere
Rendite der Bundesanleihe erreicht neues Mehrjahreshoch11. Sept. · dpa-AFX
Rendite der Bundesanleihe erreicht neues Mehrjahreshoch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wirdheute, 13:31 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannstheute, 10:15 Uhr · onvista
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen