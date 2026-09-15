USA stellen Belarus Freigabe eingefrorener Gelder in Aussicht

Moskau/Genf, 15. ⁠Sep (Reuters) - Die USA haben Belarus die Freigabe blockierter Vermögenswerte für die Freilassung politischer Gefangener in Aussicht gestellt. Der US-Sondergesandte John Coale machte diese Zusage am Dienstag bei Gesprächen mit Präsident Alexander Lukaschenko in Minsk. ‌Coale überbrachte Grüße von US-Präsident Donald Trump und erklärte, Washington habe US-Banken gebeten, gesperrte belarussische Gelder freizugeben. Ein Mechanismus dafür werde ausgearbeitet. ⁠Lukaschenko hatte ⁠in der vergangenen Woche die Freigabe von 43 bis 44 Millionen Dollar gefordert, die bei der US-Bank Citi blockiert seien. Ob Lukaschenko im Gegenzug weiteren Freilassungen zustimmt, blieb zunächst unklar.

Lukaschenko wies im Fernsehen den Vorwurf zurück, er lasse stetig neue Menschen festnehmen, um ‌freigelassene Häftlinge zu ersetzen. Belarus werde jeden ‌strafrechtlich verfolgen, der das Gesetz breche, sagte er und bestritt die Existenz politischer Gefangener. Die im Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja warnte jedoch davor, ⁠Freilassungen mit politischem Wandel zu verwechseln. Das Ziel sollte sein, die ‌Gefängnisse zu leeren und nicht die ⁠Diktatur zu rehabilitieren, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters. Die Sanktionen müssten zurückkehren, wenn die Repressionen andauerten und neue Gefangene die Freigelassenen ersetzten.

Die Gespräche zwischen den USA und Belarus wurden ‌nach einer sechsmonatigen Pause wieder ⁠aufgenommen. Coales Bemühungen haben seit Mitte ⁠2025 zur Freilassung zahlreicher Menschen geführt, darunter der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki. In der ehemaligen Sowjetrepublik gibt es der Menschenrechtsorganisation Wjasna zufolge mehr als 900 politische Gefangene. UN-Experten erklärten am Dienstag, sie hätten in Belarus systematische Menschenrechtsverletzungen in allen Phasen des Justizverfahrens festgestellt. Willkürliche Festnahmen, Folter und geschlossene Gerichtsverfahren zählten dazu.

(Bericht von Reuters in Moskau, Olivia Le Poidevin in Genf und Mark Trevelyan ⁠in London. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)