Anlagestrategie

Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannst

onvista · Uhr

Die großen Aktienindizes sind in diesem Jahr trotz allem gut gelaufen. Wer glaubt, dass das Kurspotenzial damit vorerst ausgereizt ist, aber auch kein großer Crash bevorsteht, kann mit Derivaten auf dieses Szenario setzen.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Ein Börsenhändler analysiert Daten.
Quelle: Adobe.com/insta_photos
onvista bei Google bevorzugen

2026 war bisher ein außerordentlich schwieriges Jahr für die deutsche Wirtschaft. Im Iran ist schließlich im Februar ein neuer Krieg ausgebrochen und im Zuge dessen Öl knapp und teuer geworden. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen sind auf neue Mehrjahreshochs gestiegen und die Hoffnungen in Sachen KI haben zuletzt doch einen merklichen Dämpfer erhalten.

Kostenlos für dich

Dieser Artikel ist für registrierte Nutzer von onvista sichtbar. Die Registrierung ist kostenlos und bietet unter anderem diese Vorteile.

  • Zugriff auf Experten-Musterdepots und -Watchlisten
  • Eigene Musterdepots und Watchlisten
  • Portfolio: Echte Depots und Konten verbinden
  • Handeln-Funktion
  • Kursalarme
Kostenlos registrieren

Bereits registriert? Einloggen

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
S
S&P 500
Eurokurs (Euro / Dollar)
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 14.09.2026
Dax sinkt weiter ab - Gold rutscht unter 4.300 Dollargestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax sinkt weiter ab - Gold rutscht unter 4.300 Dollar
Vorbörse 15.09.2026
Dax leicht im Minus erwartet - KI-Debatte belastet weiterhinheute, 06:01 Uhr · onvista
Dax leicht im Minus erwartet - KI-Debatte belastet weiterhin
Vorbörse 14.09.2026
Dax vorbörslich im Minus - Öl-Sorgen aus Saudi-Arabiengestern, 05:59 Uhr · onvista
Dax vorbörslich im Minus - Öl-Sorgen aus Saudi-Arabien
Dax Tagesrückblick 11.09.2026
Dax erholt sich, verbucht aber klares Wochenminus11. Sept. · onvista
Dax erholt sich, verbucht aber klares Wochenminus
Vorbörse 11.09.2026
Dax mit Verlusten erwartet - Brent bei 108 Dollar11. Sept. · onvista
Dax mit Verlusten erwartet - Brent bei 108 Dollar
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsen13. Sept. · Acatis
Profi-Trader Martin gibt Einblick
Börsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setze11. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen