Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannst

2026 war bisher ein außerordentlich schwieriges Jahr für die deutsche Wirtschaft. Im Iran ist schließlich im Februar ein neuer Krieg ausgebrochen und im Zuge dessen Öl knapp und teuer geworden. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen sind auf neue Mehrjahreshochs gestiegen und die Hoffnungen in Sachen KI haben zuletzt doch einen merklichen Dämpfer erhalten.

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