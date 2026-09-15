Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannst
Die großen Aktienindizes sind in diesem Jahr trotz allem gut gelaufen. Wer glaubt, dass das Kurspotenzial damit vorerst ausgereizt ist, aber auch kein großer Crash bevorsteht, kann mit Derivaten auf dieses Szenario setzen.
2026 war bisher ein außerordentlich schwieriges Jahr für die deutsche Wirtschaft. Im Iran ist schließlich im Februar ein neuer Krieg ausgebrochen und im Zuge dessen Öl knapp und teuer geworden. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen sind auf neue Mehrjahreshochs gestiegen und die Hoffnungen in Sachen KI haben zuletzt doch einen merklichen Dämpfer erhalten.
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