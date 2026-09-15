Zahl und Anteil der Kinder in Deutschland binnen zehn Jahren leicht gestiegen

Reuters · Uhr
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Berlin, 15. ⁠Sep (Reuters) - Der Anteil der Kinder an der deutschen Bevölkerung hat binnen zehn Jahren etwas zugenommen. Hierzulande gab es Ende 2025 insgesamt 10,8 Millionen Kinder unter ‌14 Jahren: Das entsprach 12,9 Prozent der Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte. 2015 lag ⁠der Kinderanteil ⁠nur bei 12,3 Prozent. Im Zuge des demografischen Wandels ist er in den vergangenen Jahrzehnten allerdings tendenziell zurückgegangen. 1975 waren auf dem heutigen Bundesgebiet 19,6 Prozent der Bevölkerung unter 14 Jahre alt. ‌1995 waren es noch 15,1 Prozent.

Die ‌Altersstruktur und damit auch der Anteil der unter 14-Jährigen an der Bevölkerung unterscheiden sich regional. In Baden-Württemberg ⁠und Bremen war der Kinderanteil 2025 mit jeweils 13,4 ‌Prozent am höchsten, gefolgt ⁠von Hamburg und Bayern mit je 13,2 Prozent. In Sachsen-Anhalt (11,2 Prozent) sowie Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen (jeweils 11,3 Prozent) war der Anteil am niedrigsten.

Laut der ‌europäischen Statistikbehörde Eurostat lag ⁠der Kinderanteil im EU-Durchschnitt mit ⁠13,3 Prozent über dem deutschen Wert. EU-weit am höchsten war er mit 17,0 Prozent in Irland. Auch in Schweden (15,6 Prozent) und Frankreich (15,3 Prozent) gab es überdurchschnittlich viele unter 14-Jährige. Den geringsten Kinderanteil verzeichneten Italien (10,9 Prozent), Malta (11,3 Prozent) und Portugal (11,7 Prozent).

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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