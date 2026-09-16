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10-jährige Rendite USA - Innenstäbe in Auflösung

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Innenstäbe in Auflösung

„Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen!“ Dieses Zitat beschreibt die aktuelle Ausgangslage der 10-jährigen Rendite USA absolut zutreffend, denn manchmal geht im hektischen Tagesgeschäft verloren, was hohe Zeitebenen eindrucksvoll aufzeigen. In diesem Fall ist es sogar die höchste aller Zeitebenen geworden. Während wir in den letzten Wochen immer wieder vor einem Renditeanstieg gewarnt hatten, fördert der Jahreschart ein weiteres spannendes Detail zu Tage. Zunächst hat die 10-jährige Rendite USA mit 5,04 % das 2023er-Hoch bei 5,02 % jüngst marginal übertroffen. Damit erreicht das Zinsbarometer den höchsten Stand seit dem Jahr 2007. Charttechnisch noch wichtiger ist aber möglicherweise die Tatsache, dass sich damit die Innenstäbe der letzten beiden Jahre in Auflösung befinden (siehe Chart). Zur Erinnerung: Sowohl im Jahr 2025 als auch in 2024 verblieb die jährliche Handelsspanne innerhalb der 2023 gesetzten Leitplanken. Deshalb würde eine Auflösung dieser Konstellation den Aufwärtstrend der Renditen nochmals untermauern. Die Hochs der beiden Vorjahre bei 4,81 %/4,74 % definieren indes wichtige Haltemarken auf der Unterseite.

10-jährige Rendite USA (Annually)

Chart 10-jährige Rendite USA
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Chart 10-jährige Rendite USA
Quelle: LSEG, tradesignal²



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