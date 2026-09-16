1291 Die Schweizer Anlagestiftung – Anlegerversammlung genehmigt alle Anträge des Stiftungsrates einstimmig

An der heutigen ordentlichen Anlegerversammlung der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») wurden sämtliche Anträge des Stiftungsrates einstimmig angenommen. Die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2025/2026 wurde genehmigt. Zudem wurde der vom Stiftungsrat beantragten Ausschüttung von CHF 3.00 pro Anspruch (VJ: CHF 3.00) der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» zugestimmt. Die zur Ausschüttung berechtigten Anleger haben das Recht, ihren Anteil an der Ausschüttung entweder in bar zu erhalten oder in Form neuer Ansprüche (zuzüglich einer Gebühr von 0.25% auf dem Net Asset Value nach Berücksichtigung der Dividende von CHF 3.00) zu beziehen. Wird das Wahlrecht durch den Anleger nicht ausgeübt, erfolgt die Ausschüttung in Form neuer Ansprüche. Das Ex-Datum der Ausschüttung ist der 18. September 2026, mit Zahlbarkeitsdatum am 14. Oktober 2026.

In der Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz», bei der das Areal «Perronimo» in Wil/SG im Berichtsjahr 2025/2026 fertiggestellt und erfolgreich vermarktet wurde und das zweite Neubauprojekt in Effretikon/ZH sich in der Realisierungsphase befindet, wurde der Antrag des Stiftungsrates genehmigt, den Nettoertrag des Rechnungsjahres im Betrag von CHF 0.07 Mio. zu thesaurieren und dem Kapitalwert der Anlagegruppe zuzuschlagen. Das Perronimo Areal in Wil ist voraussichtlich ab Oktober 2026 vollvermietet und erwirtschaftet jährliche Soll-Mietzinseinnahmen von rund CHF 3.3 Mio. Die Fertigstellung des Neubauprojekts Effretikon ist im zweiten Quartal 2029 vorgesehen. Beide Objekte zeichnen sich für die Anleger durch ihre attraktiven Zentrumslagen und hohe Objekt- und Nachhaltigkeitsqualität aus.

Im Rahmen der Anlegerversammlung wurde zudem den Mitgliedern des Stiftungsrates und der Geschäftsleitung für ihre jeweiligen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2025/2026 die Entlastung erteilt und als neue Revisionsstelle wurde Deloitte AG, Zürich, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Anlegerversammlung gewählt.

Erfolgreiche Entwicklung der Anlagestiftung wird konsequent weitergeführt

Im Geschäftsjahr 2026/2027 wird 1291 die erfolgreiche Entwicklung der Anlagestiftung weiterführen. Im Fokus stehen die nachhaltige Weiterentwicklung der bestehenden Anlagegruppen sowie der renditeorientierte Ausbau der Immobilienportfolios. Attraktive Opportunitäten werden laufend geprüft und im Einklang mit den jeweiligen Anlagestrategien umgesetzt.