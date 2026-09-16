Aktien New York

Tech-Werte in den USA erholen sich vor Zinsentscheid klar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Quelle: Adobe.com/JHVEPhoto
onvista bei Google bevorzugen

Die New Yorker Börsen haben sich nach der jüngsten Schwäche am Mittwoch überwiegend etwas stabilisiert. Ein Rückgang der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise stützte die Aktienkurse wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.

Gut eine halbe Stunde nach Handelsbeginn ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 0,74 Prozent auf 29.153 Punkte bergauf. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,31 Prozent auf 7.609 Punkte. Derweil hinkte der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 51.974 Punkte den anderen Indizes etwas hinterher.

Teures Öl und steigende Zinsen
Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depotheute · 12:02 Uhr · onvista
Jemand analysiert Kursdaten am Computer.
Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Steigende Energieträger-Preise
Trump behauptet: Moskau und Kiew wollen Angriffe auf Energie stoppen14. Sept. · dpa-AFX
Trump behauptet: Moskau und Kiew wollen Angriffe auf Energie stoppen
Übernahmeversuch
Insider: Unicredit will Führungsspitze der Commerzbank entfernengestern, 12:28 Uhr · Reuters
Insider: Unicredit will Führungsspitze der Commerzbank entfernen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Teures Öl und steigende Zinsen
Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depotheute, 12:02 Uhr · onvista
Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wirdgestern, 13:31 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen