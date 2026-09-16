Tech-Werte in den USA erholen sich vor Zinsentscheid klar

Die New Yorker Börsen haben sich nach der jüngsten Schwäche am Mittwoch überwiegend etwas stabilisiert. Ein Rückgang der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise stützte die Aktienkurse wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.

Gut eine halbe Stunde nach Handelsbeginn ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 0,74 Prozent auf 29.153 Punkte bergauf. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,31 Prozent auf 7.609 Punkte. Derweil hinkte der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 51.974 Punkte den anderen Indizes etwas hinterher.