Allianz versichert fahrerlose Waymo-Taxis in Europa

Reuters · Uhr
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München, 16. ⁠Sep (Reuters) - Die Allianz will die fahrerlosen Taxis von Waymo als Versicherer und Dienstleister bei ihrem Markteintritt in Europa begleiten. Der Münchner Versicherungsriese werde die entstehende Robotaxi-Flotte über seine Tochter ‌Allianz Partners versichern und mögliche Schäden regulieren, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Weitere Dienstleistungen, etwa bei der Bergung ⁠von Fahrzeugen, ⁠seien angedacht. Darüber hinaus wollen die Alllianz und die Tochter des Google-Konzerns Alphabet gemeinsam zur Sicherheit autonomer Fahrzeuge, Schadentrends und Risiken forschen. Die Zusammenarbeit ist laut "Handelsblatt" zunächst auf drei Jahre angelegt.

Autonomes Fahren ist für die Versicherungsbranche Neuland. ‌Lange war etwa umstritten, inwieweit die ‌Hersteller für mögliche Unfälle mit Robotaxis selbst haften müssten. Zwar dürften sie weniger Schäden verursachen, deren Regulierung aber viel teurer ⁠werden. "Autonome Mobilität und künstliche Intelligenz zählen zu den bedeutendsten Veränderungen, ‌die unsere Branche in den ⁠kommenden Jahren prägen werden", sagte Alllianz-Partners-Chef Tomas Kunzmann. Es gehe darum, den Passagieren stets ein Gefühl der Sicherheit zu geben.

Waymo hatte Ende August angekündigt, autonom fahrende ‌Taxis in München auf ⁠die Straße zu bringen. Es ⁠wäre der erste Schritt der Expansion nach Europa. Der kommerzielle Betrieb solle Ende 2027 aufgenommen werden. Testfahrten seien bereits für den Herbst geplant. In den USA sind fahrerlose Waymo-Autos bereits in einer Reihe von Städten unterwegs. In Deutschland testet die Volkswagen-Tochter Moia ihr Robotaxi in Hamburg, andere Städte sollen folgen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von ⁠Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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