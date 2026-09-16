ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Biontech auf 140 Dollar - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis honoriert damit starke Ergebnisse in Lungenkrebs-Studien, wie er am Dienstag schrieb. Pumitamig und

Elfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BioNTech

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Gewinner
Bayer-Aktie legt vor US-Gerichtstermin zu14. Sept. · dpa-AFX
Das Bayer-Logo auf einem Hochhaus.
Aktien New York Ausblick
US-Kurse vor Zinsentscheid leicht schwächer erwartetgestern, 13:01 Uhr · dpa-AFX
US-Kurse vor Zinsentscheid leicht schwächer erwartet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wirdgestern, 13:31 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannstgestern, 10:15 Uhr · onvista
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?14. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen