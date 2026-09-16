ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Biontech auf 140 Dollar - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis honoriert damit starke Ergebnisse in Lungenkrebs-Studien, wie er am Dienstag schrieb. Pumitamig und
Elfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickUS-Kurse vor Zinsentscheid leicht schwächer erwartetgestern, 13:01 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Mehrere Faktoren belastenBei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wirdgestern, 13:31 Uhr · onvista