ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 52 Euro - 'Hold'
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz in einer Branchenstudie von 56 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil setzt in der Branche auf Volkswagen und neu auch BMW, wie er am Dienstag schrieb. Bei Mercedes fehlten zunächst die Impulse./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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