APA ots news: OMV stärkt organisches Upstream-Wachstum mit Fund in Libyen

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen
    Wien (APA-ots) - - OMV und die libysche National Oil Corporation (NOC)  
bestätigen die 
kommerzielle Wirtschaftlichkeit des Ölfundes "Essar" im Sirte-Becken 

- Das Reservoir enthält geschätzte insgesamt förderbare Ressourcen 
von bis zu 45 Millionen Barrel Öl 

- Das Feld soll nach vollständiger Erschließung eine 
Bruttoförderkapazität von rund 6.000 Barrel Öl pro Tag erreichen 

- Die Nähe zu bestehender Infrastruktur ermöglicht eine beschleunigte 
Entwicklung und kosteneffiziente Umsetzung 

- Die Fündigkeit stärkt die Wachstumsstrategie von OMV und ihr 
langfristiges Engagement in Libyen 

OMV gibt einen bedeutenden Explorationserfolg in Libyen bekannt: Nach 
Abschluss der technischen und wirtschaftlichen Bewertungen wurde die 
von OMV betriebene Bohrung "Essar" im libyschen Sirte-Becken als 
kommerziell wirtschaftlich eingestuft. OMV hält einen Anteil von 12 % 
am Konzessionsgebiet C 103. 

Studien weisen auf insgesamt förderbare Ressourcen von bis zu 45 
Millionen Barrel Öl hin. Die Entwicklung des Reservoirs wird von 
Zueitina Oil Company geleitet. Aufgrund der Nähe zu bestehenden 
Produktions- und Verarbeitungsanlagen kann das Feld rasch entwickelt 
und kosteneffizient in Produktion gebracht werden. Die Fündigkeit 
unterstreicht das Potenzial Libyens als eine der wichtigsten 
Energieregionen Afrikas und stellt einen weiteren Meilenstein in der 
langjährigen Partnerschaft zwischen OMV und der NOC dar. 

"Die Fündigkeit Essar ist ein bedeutender Meilenstein für OMV 
und unsere Partner bei der NOC. Sie bestätigt nicht nur das 
beträchtliche Potenzial Libyens, sondern auch den Wert langfristiger 
Partnerschaften, technischer Exzellenz und unseres unerschütterlichen 
Engagements vor Ort. Strategische Kooperationen wie diese sind 
essenziell, um die Energie bereitzustellen, die die Welt benötigt. 
Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und freue 
mich auf das nächste Kapitel in Libyen", sagt Berislav Gao, OMV 
Executive Vice President Energy. 

Für OMV ist Libyen eines der strategischen Schwerpunktländer 
innerhalb der Kernregion Süd im Upstream-Portfolio des Unternehmens. 
Nordafrika spielt eine wesentliche Rolle in der Upstream- 
Wachstumsstrategie des Unternehmens. OMV ist seit rund 50 Jahren in 
Libyen aktiv und zählt zu den langjährigen internationalen 
Energiepartnern des Landes. Ende des Jahres 2024 nahm das Unternehmen 
seine Explorationsaktivitäten in Libyen nach einer Unterbrechung von 
mehr als zehn Jahren wieder auf. 

OMV verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Exploration und 
Produktion von Öl und Gas in Nordafrika und setzt auf eine enge 
Zusammenarbeit mit lokalen Partnern sowie auf die kontinuierliche 
Optimierung bestehender Anlagen. Libyen verfügt über die größten 
nachgewiesenen Erdölreserven Afrikas und zählt zu den bedeutendsten 
ölproduzierenden Ländern der Welt. 

Bildmaterial finden Sie hier . 

Über OMV 

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein 
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem 
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und 
Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen 
zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 
EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte 
Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen 
Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge 
International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( 
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere 
Informationen auf www.omv.com. 

Rückfragehinweis: 
   OMV 
   Elena Menasse 
   Telefon: +43 1 40440-0 
   E-Mail: elena.menasse@omv.com 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0038    2026-09-16/09:04
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
OMV
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wirdgestern, 13:31 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannstgestern, 10:15 Uhr · onvista
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?14. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen