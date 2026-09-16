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APA ots news: UNIQA Real Estate Management öffnet Investmentplattform für externe Investoren

Wien (APA-ots) - - Neuer Geschäftsbereich richtet sich an internationale  
institutionelle Investoren und große Family Offices 

- Investments über Fondsvehikel sowie Individualmandate und Club 
Deals möglich 

- 50 Jahre Immobilienerfahrung und rund drei Milliarden Euro Assets 
under Management in Österreich und den CEE-Kernmärkten 

Die UNIQA Real Estate Management GmbH (UNIQA Real Estate) erweitert 
ihr Geschäftsfeld und bietet künftig auch Immobilien- 
Investmentlösungen für externe Investoren an. Mit dem neuen 
Geschäftsbereich öffnet das Unternehmen seine Investment- und 
Managementplattform, die sich bislang auf das Immobilienportfolio der 
UNIQA Group bezog, nun auch für Dritte. Zielkunden sind 
internationale institutionelle Investoren und große Family Offices, 
zunächst mit einem Schwerpunkt auf Investoren aus Deutschland und 
Österreich. 

Für externe Investoren sind unterschiedliche Investmentvehikel 
vorgesehen. Eine Beteiligung kann über Spezialfonds erfolgen. Darüber 
hinaus sind je nach Anforderungen des Investors und 
Investmentstrategie auch Individualmandate und Club Deals möglich. 
"Mit der Öffnung unserer Plattform für externe Investoren machen wir 
eine Immobilienkompetenz zugänglich, die wir über Jahrzehnte in 
unseren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa aufgebaut 
haben. Institutionelle Investoren erwarten heute nicht nur Zugang zu 
attraktiven Immobilien, sondern vor allem ein aktives Management, das 
sämtliche Phasen des Lebenszyklus von Immobilien abdeckt und die 
Interessen des Investors konsequent in den Mittelpunkt stellt. Genau 
diese Erfahrung bringen wir in den neuen Geschäftsbereich ein. 
Gleichzeitig können wir die Investmentstrukturen flexibel auf die 
jeweiligen Anforderungen unserer Partner zuschneiden ", sagt Thomas 
Erdmann, Geschäftsführer der UNIQA Real Estate Management GmbH. 

UNIQA Real Estate ist seit 50 Jahren für das Immobilienmanagement der 
UNIQA Group verantwortlich. Die Plattform deckt dabei wesentliche 
Teile der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette inhouse ab. 
Durch aktives Asset- und Portfoliomanagement begleitet das 
Unternehmen Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Diese 
strategische und operative Managementkompetenz bildet auch die 
Grundlage des neuen Drittgeschäfts. 

Das von UNIQA Real Estate gemanagte Immobilienportfolio umfasst 
mehr als 200 Objekte mit einer Vermietungsfläche von über einer 
Million Quadratmetern. Der Schwerpunkt liegt auf den Nutzungsarten 
Büro, Handel, Hotel und Wohnen. Geografisch konzentriert sich das 
Portfolio auf Österreich sowie Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen 
und Rumänien. Zum Bestand zählen Core und Core-Plus-Immobilien, die 
von historischen Wiener Gründerzeithäusern bis zu modernen Büro- und 
Hotelimmobilien reichen. 
Die UNIQA Group zählt zu den führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr 
als 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern über 18 Millionen Kund:innen. Die langjährige 
Präsenz der UNIQA Group in den CEE-Märkten und ihre tiefe regionale 
Verankerung bilden die Grundlage für eine umfassende Markt- und 
Managementexpertise, von der künftig auch externe Investor:innen 
profitieren können. 

Auf der Presse-Seite von UNIQA findet sich ein Foto von Thomas 
Erdmann. 

Pressekontakt Deutschland 

RUECKERCONSULT GmbH 
Dr. Kathrin Dräger 
Tel.: +49 176 19 28 44 49 
Mail: draeger@rueckerconsult.de 

Über UNIQA Real Estate 

Die UNIQA Real Estate Management GmbH mit Sitz in Wien ist die 
Immobilienmanagement-Plattform der UNIQA Group. Das 1976 gegründete 
Unternehmen blickt auf 50 Jahre Erfahrung im Real Estate Management 
zurück. UNIQA Real Estate bewirtschaftet Immobilien und entwickelt 
maßgeschneiderte Strategien für einzelne Objekte und Portfolios. 
Durch aktives Asset- und Portfoliomanagement begleitet das 
Unternehmen den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. 

Das gemanagte Immobilienportfolio umfasst über 200 Objekte mit über 
einer Million Quadratmetern Vermietungsfläche. Der Fokus liegt auf 
Nutzungsarten Büro, Handel, Hotel und Wohnen sowie geografisch 
insbesondere auf Österreich und den osteuropäischen Kernmärkten 
Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen. 

www.uniqa-rem.at 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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OTS0064    2026-09-16/10:18
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