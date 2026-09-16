Bosch-Hausgeräte-Tochter BSH tauscht Chef aus

München, ⁠16. Sep (Reuters) - Europas größter Hausgerätehersteller BSH bekommt einen neuen Chef. Matthias Metz werde den Vorsitz der Geschäftsführung bei der Münchner ‌Bosch-Tochter zum Monatsende nach vier Jahren aufgeben und das Unternehmen verlassen, teilte die BSH ⁠Hausgeräte ⁠GmbH am Mittwoch mit. Sein Nachfolger kommt aus dem eigenen Haus: Rudolf Klötscher, der seit mehr als drei Jahren als Vertriebschef fungiert und für Europa ‌und die Entwicklungsländer zuständig ‌war, werde Metz' Posten übernehmen. Er stehe "für eine konsequente Fortsetzung des eingeschlagenen Weges", erklärte ⁠BSH. Klötscher ist vier Jahre älter als ‌Metz. BSH hatte zuletzt unter ⁠der schwachen Baukonjunktur und der wachsenden heimischen Konkurrenz in China gelitten.

Auch Marketing-Chef Alexander Dony, der das China- und ‌Nordamerika-Geschäft unter ⁠sich hat, wird ausgetauscht. ⁠Mirko Aksentijevic, bisher Leiter der Region Europa, zieht an seiner Stelle in die Geschäftsführung ein. Für das China-Geschäft und die Region Nordamerika ist dann Klötscher verantwortlich.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)