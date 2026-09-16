Bundesbank warnt Banken trotz Rekordgewinnen vor Risiken - Erträge unter Druck

Berlin, 16. ⁠Sep (Reuters) - Handels- und geopolitische Unsicherheiten, Strukturprobleme der Wirtschaft und Bedrohungen etwa durch Cyber-Angriffe könnten laut Bundesbank deutsche Geldinstitute ausbremsen. "Diese Faktoren könnten die Ertragslage der Banken belasten", heißt es am Mittwoch im Monatsbericht der Zentralbank zum Ausblick auf 2026. "Gleichzeitig bleibt der Wettbewerbsdruck durch Direktbanken und ‌neue Marktakteure hoch." Dies dürfte den Anpassungsdruck auf Geschäfts- und Preismodelle erhöhen. Inwieweit dies perspektivisch auch Rückwirkungen auf den Zins- und Provisionsüberschuss als Ertragsquellen habe, bleibe abzuwarten.

"Auch ⁠wenn die Banken ⁠seit drei Jahren Rekordgewinne erzielen, erfordern die Rahmenbedingungen volle Aufmerksamkeit", erklärt die Bundesbank. So sei das gesamtwirtschaftliche Umfeld für die deutschen Kreditinstitute 2026 mit vielen Risiken behaftet und bleibe herausfordernd. Die handels- und geopolitischen Unsicherheiten seien weiter hoch und strukturelle Schwächen mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft bestünden fort. "Zwar sind die deutschen Banken mit ‌einem Überschusskapital von insgesamt 180 Milliarden Euro komfortabel kapitalisiert." ‌Aber die anhaltende Schwäche der Realwirtschaft könnte über steigende Kreditrisiken und eine zurückhaltende Kreditvergabe in diesem Jahr die Ertragslage der Finanzinstitute dämpfen.

STEIGENDE KOSTEN UND HOHER WETTBEWERB

Die Verwaltungskosten der Geldhäuser dürften ⁠der Bundesbank zufolge weiter zunehmen. Gestiegene Cyber-Risiken in Kombination mit Fortschritten bei der künstlichen Intelligenz (KI) ‌erforderten umfangreiche Investitionen in IT‑Sicherheit. Wichtig blieben ⁠Investitionen in die Digitalisierung angesichts gestiegener Kundenanforderungen, notwendiger Effizienzsteigerungen und des zunehmenden Wettbewerbs mit FinTechs.

Zudem könnte mehr Konkurrenzkampf im deutschen Bankensektor die Ertragslage der Kreditinstitute mittel- bis langfristig eintrüben, schreiben die Fachleute der Bundesbank. "Auslandsbanken und Neobanken treten ‌mit großen Wachstumsambitionen in den deutschen Retail-Markt ⁠ein." Diese sowie bereits etablierte Direktbanken konkurrierten ⁠zunehmend mit traditionellen Banken um Kundeneinlagen, die nach wie vor eine günstige Finanzierungsquelle darstellten.

GEWINNE 2025 AUF REKORDNIVEAU

Die Ertragslage der Institute präsentierte sich 2025 nach Einschätzung der Bundesbank auf bemerkenswert hohem Niveau. "Trotz des nach wie vor anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfelds lagen die Gewinne - Jahresüberschuss nach Steuern - das dritte Jahr in Folge weit über dem langfristigen Durchschnitt." Mit 172,5 Milliarden Euro und damit plus 4,1 Prozent erreichten die operativen Erträge demnach einen Rekord. Trotz der 2025 fortgesetzten Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank hätten Zins- ⁠und Provisionsüberschuss hier für Impulse gesorgt.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)