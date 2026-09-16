Bundesregierung verschärft Strafrecht für Messerattacken und IS-Propaganda

Berlin, 16. ⁠Sep (Reuters) - Die schwarz-rote Bundesregierung verschärft den Kurs gegen radikalen Islamismus und sogenannte Gefährder. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) stellten am Mittwoch in Berlin ein Zehn-Punkte-Programm vor, das unter anderem die Strafen für ‌Messerattacken und Propaganda für den sogenannten Islamischen Staat erhöhen soll. Sie reagieren damit auf den Anschlag am 25. Juli in Berlin ⁠auf den ⁠CSD durch einen islamistischen Täter. Die Pläne wurden vom Bundeskabinett gebilligt.

Vor allem bekannte Gefährder sollten strenger behandelt werden, sagte Dobrindt. "Wir wollen, dass ein besserer Schutz vor Gefährdern durch eine stärkere Anwendung von Fußfesseln ermöglicht wird." Zudem würden IP-Verbindungsdaten zur Gefahrenabwehr künftig nicht ‌nur bei den Bundesbehörden, sondern auch bei den ‌Landesbehörden gespeichert werden können. Messerangriffe sollen mit einem Jahr Mindestfreiheitsstrafe geahndet und zum Verbrechen hochgestuft werden.

Justizministerin Hubig kündigte an, dass das Verbreiten von ⁠Propagandamitteln für den Islamischen Staat sowie das Geldsammeln für den IS ‌härter bestraft werden sollen. Zudem wolle ⁠man die Frage neu klären, ab wann Bewährungsstrafen angebracht seien. "Wenn die Folgen einer möglichen Tat oder auch der vorangegangenen Tat für die Allgemeinheit enorm sein können, dann muss das ‌künftig ausdrücklich mit in die ⁠Bewährungsentscheidung einfließen", sagte sie. Sicherheitsinteressen müssten ⁠im Erwachsenenstrafrecht, aber eben auch im Jugendstrafrecht mitgedacht werden. Die Justiz müsse zudem wissen, welche Gefahr von einer Person ausgehen könne. Staatsanwaltschaften müssten bei extremistischen Straftaten alle relevanten Informationen bekommen, die bei den Sicherheitsbehörden vorlägen.

Hubig verwies darauf, dass die Regierung bereits die Reform der Nachrichtendienste, die IP-Adressenspeicherung sowie die Anpassung im Terrorismusstrafrecht angestoßen habe. Der Zehn-Punkte-Plan solle dies nun ergänzen.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)