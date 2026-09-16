CDU-Ministerpräsidenten stellen sich hinter Merz

Berlin, 16. ⁠Sep (Reuters) - Die CDU-Ministerpräsidenten stützen Bundeskanzler Friedrich Merz: Die Menschen könnten darauf vertrauen, dass man ihre Probleme angehen werde, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. "Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam ‌mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten", wird darin betont. Damit folgen die Landeschefs nach einigem Zögern CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus ⁠Söder. Dieser ⁠hatte Merz am Dienstag ausdrücklich seine Unterstützung ausgesprochen und die CDU aufgefordert, ihre Personaldiskussionen um den Kanzler einzustellen.

Nachdem etliche CDU-Politikerinnen und -Politiker in den vergangenen Tagen eine vor allem partei- und innenpolitische Debatte um Merz geführt hatten, betonen die acht CDU-Landeschefs nun, dass Deutschland auch ‌in Zukunft "eine stabile und handlungsfähige Bundesregierung mit ‌eigener Mehrheit im Bundestag" brauche. In Polen, Italien, Spanien und Griechenland fänden im nächsten Jahr Parlamentswahlen, in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt, deren Ausgang ungewiss sei. "Umso ⁠mehr wird es auf ein stabiles und starkes Deutschland im geeinten Europa ‌ankommen."

Die CDU sei dabei zur ⁠Zusammenarbeit "mit allen demokratischen Kräften bereit". Hintergrund ist der Unvereinbarkeitsbeschluss für eine Zusammenarbeit mit der AfD und den Linken.

Es brauche einen Weg "zu neuem Vertrauen der Menschen in die Christdemokratie". Dieser führe über ‌das Zuhören und politisches Handeln, "nicht ⁠über Personaldiskussionen". Vertrauen werde wieder entstehen, ⁠wenn Politik die Probleme und Fragen löse, die die Menschen in ihrem Alltag beschäftigen. "Das ist die feste Überzeugung von uns, den Ministerpräsidenten aus der CDU, und das ist die gemeinsame Verantwortung aller Christdemokraten für unser Land." Zuvor hatte CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei betont, dass die Bundestagsfraktion hinter Merz stehe.

Unterzeichnet haben den Brief die CDU-Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein, Hessen, Sachsen-Anhalt und Berlin.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)