Cheplapharm hat nach Sanofi-Einstieg Appetit auf mehr

- von Alexander ⁠Hübner

München, 16. Sep (Reuters) - Nach dem Einstieg von Sanofi kann sich der Greifswalder Arzneimittelhersteller Cheplapharm ein stärkeres Engagement des französischen Pharmariesen vorstellen und behält seine Börsenpläne im Hinterkopf. "Sanofi hat noch viele interessante Produkte, die mich anlächeln", sagte Co-Chef und Miteigentümer von Cheplapharm, Sebastian Braun, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Sanofi verkauft 20 Medikamenten-Marken an Cheplapharm und steigt im Gegenzug mit ‌26,4 Prozent bei dem Familienunternehmen ein. Diese Beteiligung könnten die Franzosen mit weiteren Transaktionen noch ausbauen. "Sanofi will sicher nicht die Mehrheit an Cheplapharm übernehmen - aber dazwischen ist alles vorstellbar", sagte Braun. Er habe seit dem ⁠Abschluss mit Sanofi ⁠zudem viele Angebote für vergleichbare Deals von anderen Pharmafirmen erhalten.

Cheplapharm hat sich auf im Markt etablierte Arzneimittel spezialisiert, die große Pharmakonzerne loswerden wollen, um sich auf lukrative Innovationen zu konzentrieren. Mit der Übernahme des Sanofi-Portfolios mit Erlösen von einer Milliarde Euro wächst das Unternehmen auf einen Jahresumsatz von rund 2,6 Milliarden und steigt damit zu Deutschlands fünftgrößtem Arzneimittelhersteller auf. Ein Gang aufs Börsenparkett bleibt für Braun "ein Thema - aber sicher nicht in den nächsten zwei ‌bis drei Jahren". Vor fünf Jahren hatte Cheplapharm schon einmal Börsenpläne gehegt, ‌dann aber stattdessen die Finanzinvestoren GIC und Atlantic Park an Bord geholt.

An einen Verkauf des ganzen Unternehmens an Investoren mag Braun nicht recht glauben: "Für Private Equity sind wir inzwischen schon recht groß geworden - der Brocken könnte zu schwer verdaubar sein", sagte ⁠er mit Verweis auf den Rivalen Stada, der lange einen neuen Eigentümer gesucht hatte. Gemessen an den üblichen ‌Bewertungsmaßstäben der Pharmabranche dürfte Cheplapharm nach dem Sanofi-Deal mehr als ⁠sechs Milliarden Euro wert sein.

Mit der Übernahme des Sanofi-Portfolios rund um den Blutverdünner Lovenox steigt Cheplapharm erstmals selbst in die Produktion ein und übernimmt drei Werke mit 560 Mitarbeitern. Daran habe kein Weg vorbeigeführt: Vor allem für die sterile Abfüllung finde man keinen Lohnhersteller. "Es war klar, dass wir die ganze ‌Lieferkette übernehmen mussten", betonte Braun. "Wir haben schon Ideen, welche anderen ⁠Produkte wir in den Sanofi-Fabriken fertigen können." Cheplapharm ⁠wolle sich ohnehin unabhängiger von Lohnherstellern machen, die ihren Kosten- und Zeitdruck immer öfter auf ihre Kunden abwälzten. "Aber wir werden nicht von heute auf morgen alles selber machen."

Während Cheplapharm Übernahmen in den vergangenen Jahren meist mit Hochzins-Anleihen im Milliardenvolumen finanzierte, sinkt die Verschuldungsquote mit dem Einstieg von Sanofi sogar: vom 5,8-fachen des operativen Gewinns (Ebitda) auf weniger als das Vierfache. "Hätten wir das in bar bezahlt, hätte das zwei bis drei Milliarden Euro gekostet", rechnete Braun vor. Nach der milliardenschweren Übernahme eines Arzneimittel-Portfolios von Eli Lilly 2023 hatte sich Cheplapharm eine Atempause verordnet. "In den vergangenen eineinhalb Jahren hatten wir mehr mit uns selbst zu tun, weil unsere Strukturen nicht ⁠auf ein Milliarden-Unternehmen ausgelegt waren", sagte Braun. "Jetzt trauen wir uns zu, den nächsten Schritt zu machen."

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)