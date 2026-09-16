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ConocoPhillips - Ausbruch voraus!?!

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Ausbruch voraus!?!

Die Aktie von ConocoPhillips arbeitet aktuell an einem ganz wichtigen Ausbruch. Als Signalgeber dienen dabei die historischen Rekordstände im Bereich von 135/138 USD. Auf diesem Niveau hat der Öltitel seit November 2022 mehrfach wichtige Hochs ausgebildet. Doch die beschriebenen Schlüsselbarrieren besitzen noch eine weitere Dimension: Gelingt der nachhaltige Vorstoß in „uncharted territory“, wäre die Kursentwicklung der letzten Jahre zudem als große Schiebezone zwischen 80 USD und 135 USD zu interpretieren (siehe Chart). Entsprechend würde im Fall eines neuen Allzeithochs ein prozyklisches Kaufsignal mit einem Anschlusspotenzial von 55 USD entstehen. Auf eine positive Weichenstellung lassen diverse Indikatoren hoffen. Vor allem der MACD ist wieder freundlich zu interpretieren und signalisiert damit ein zunehmendes Momentum. Charttechnisch hat sich zuletzt bereits die 38-Monats-Linie (akt. bei 109,46 USD) als Sprungbrett erwiesen, d. h. das untere Ende der o. g. Schiebezone wurde nicht mehr angesteuert. Letzteres stellt ebenfalls ein konstruktives Detail dar. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte der Öltitel zukünftig die Kombination aus dem o. g. Durchschnitt und den jüngsten beiden Monatstiefs bei 103 USD nicht mehr unterschreiten.

ConocoPhillips (Monthly)

Chart ConocoPhillips
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ConocoPhillips

Chart ConocoPhillips
Quelle: LSEG, tradesignal²



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