Frankfurt, ⁠16. Sep (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen starten. Am Dienstag hatte er etwas niedriger bei 25.402,28 Punkten ‌geschlossen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank dürften sich die Anleger nicht allzu weit aus dem ⁠Fenster lehnen.

Die ⁠Federal Reserve steuert aus Sicht der Finanzmärkte auf die erste Zinserhöhung seit über drei Jahren zu. Erwartet wird, dass der Leitzins um einen Viertelpunkt auf die Spanne von 3,75 ‌bis 4,00 Prozent angehoben wird. "Die ‌hohe Inflationsrate und die zugleich robuste US-Wirtschaft machen einen Zinsschritt wahrscheinlich. Sicher ist er aber nicht", ⁠sagt Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. ‌Entscheidend für die Anleger ⁠wird Strategen zufolge sein, wie Fed-Chef Kevin Warsh die Inflationsrisiken bewertet und ob weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt werden.

• Der Fed-Entscheid ‌wird um 20 ⁠Uhr MESZ erwartet.

• Die Ölpreise ⁠geben nach der jüngsten Rally leicht nach.

• In Asien notieren die Börsen moderat fester.

• Am Nachmittag stehen die US-Einzelhandelsumsätze an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 25.402,28

EuroStoxx50 6.236,50

EuroStoxx50-Future 6.243,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 52.093,11 -0,6%

Nasdaq

S&P 500 7.585,73 -0,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 63.647,51 +0,3%

Shanghai 3.886,48 +0,6%

Hang Seng 24.687,94 +0,1%

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)