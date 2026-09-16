DAX® - Marktbreite lässt (negativ) aufhorchen

Die Anzahl neuer 52-Wochen-Tiefs für alle an der NYSE notierten Papiere (376) erreichte gestern ein neues Jahreshoch. Mehr als jeder zehnte NYSE-Titel musste gestern ein neues Jahrestief verkraften. Den fünften Tag in Folge liegt der Prozentsatz zudem über der 5 %-Schwelle – an jedem Handelstag im September lag dabei die Anzahl der neuen Jahrestiefs über der Anzahl neuer Jahreshochs. Unter dem Strich trübt sich die Marktbreite weiter ein. In Deutschland musste der DAX® gestern mit 25.173 Punkten ein neues Bewegungstief hinnehmen. Damit macht der September seinem zweifelhaften Ruf als schwächster Börsenmonat des Jahres mal wieder alle Ehre. In der Spitze summiert sich der September-Drawdown auf 4,1 % und hat damit den historischen Durchschnitt in guten Aktienjahren bereits erreicht. Charttechnisch kam es auf dieser Basis jedoch zur Ausbildung eines klassischen „Hammer“-Musters. Besonders bei einem Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 25.479 Punkten – gleichbedeutend mit der Auflösung der beschriebenen „Hammer“-Formation – dürften die deutschen Standardwerte kurzfristig das schlimmste überstanden haben, zumal das konstruktive Kerzenmuster exakt in die vieldiskutierte Schlüsselzone bei 25.400/25.500 Punkten fällt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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