Dax minimal im Plus – Commerzbank so teuer wie zuletzt 2010

Vor der US-Zinsentscheidung am Abend hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch etwas Auftrieb erhalten. Der Dax stieg in der ersten Handelsstunde um bis zu 0,5 Prozent auf 25.524 Punkte, gab die Gewinne dann aber zum großen Teil wieder ab. Der Dax bewegt sich damit weiterhin über der 100-Tage-Linie, die als Indikator für den mittel- bis längerfristigen Trend gilt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann in der Spitze 0,4 Prozent auf 31.274 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es bis zu 0,5 Prozent aufwärts.

Tendenziell stützend sind die Vorgaben, denn an der Wall Street wurden im späten Handel die Verluste noch etwas reduziert. In Asien legten die Kurse an den meisten Handelsplätzen leicht zu. Moderat positive Impulse geben die leicht sinkenden Ölpreise, wenngleich es keine wirklichen Fortschritte bei der Lösung der Konflikte im Nahen Osten gibt.

BMW-Aktie kann vorbörsliche Gewinne nicht halten

Die Aktien von BMW erhalten am Mittwoch in einem freundlichen Marktumfeld Unterstützung von einer Berenberg-Kaufempfehlung. Die Privatbank setzt auf die Münchner im Tausch gegen eine nun gestrichene Empfehlung für Stellantis. Dem folgten die vorbörslichen Kurse auf der Plattform Tradegate mit einem Anstieg um 1,7 Prozent bei BMW und einem Rücksetzer um 1,2 Prozent bei Stellantis.

Allerdings drehte der BMW-Kurs in der ersten Handelsstunde schon wieder ins Minus und notierte zuletzt 0,7 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag.

Die strukturellen Probleme von BMW in China seien zwar nicht verschwunden, aber nach der Gewinnwarnung im Juni stünden die Erwartungen vor dem Kapitalmarkttag auf einer solideren Basis, schrieb Romain Gourvil in seinem Branchenkommentar. Das Unternehmen sei nach wie vor fundamental stark und habe den Höhepunkt der Investitionen hinter sich.

Bei Stellantis dagegen monierte er schwache operative Hebel für das Absatzvolumen. Es sei berechtigt, dass dies Fragen hinsichtlich der Margenentwicklung aufwerfe.

Commerzbank-Kurs erreicht Hoch seit 2010

Im Prozess der Übernahme durch die Unicredit setzen die Aktien der Commerzbank ihren guten Lauf fort. Mit einem Anstieg um bis zu 2,1 Prozent auf 43,37 Euro näherte sich der Kurs in einem positiven Branchenumfeld dem Hoch vom August 2010, das wenige Cent höher bei 43,45 Euro gelegen hatte. Darüber winkt den Aktien dann ein Hoch seit 2009.

Die Aktien der Deutschen Bank waren zuletzt zwar von ihrem Hoch seit 2011 zurückgefallen, erholten sich aber am Mittwoch vor dem Fed-Entscheid um mehr als ein Prozent. Der gesamteuropäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks gehörte mit einem Anstieg um gut ein Prozent zu den Sektorfavoriten.

Am Abend entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren Leitzins. Laut der NordLB liegt die am Markt implizierte Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei über 94 Prozent. Für gewöhnlich heißt es, dass höhere Zinsen im Bankensektor das Kreditgeschäft theoretisch wieder attraktiver machen können.

(mit Material von dpa-AFX)

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