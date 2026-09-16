DAX und Co. im Plus, Kraftstoffpreise erreichen neue Höchststände

Der DAX notiert zur Wochenmitte minimal im Plus. Auch der Euro Stoxx 50 startet freundlich in den Handel. Vorbörslich deuten die US-Indizes auf eine positive Eröffnung hin, wobei der Nasdaq 100 die stärksten Aufschläge verzeichnet. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem Aufschlag

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Tages steht der anhaltende Anstieg der Energie- und Mobilitätskosten. Nach Angaben des ADAC erreichte Super E10 mit 2,30 Euro je Liter einen neuen Rekordwert und markierte bereits den vierten Höchststand in Folge. Auch Diesel näherte sich seinem bisherigen Allzeithoch weiter an. Als wesentliche Treiber gelten die gestiegenen Rohölpreise infolge geopolitischer Spannungen sowie Engpässe entlang der Raffinerie- und Lieferketten. Gleichzeitig gewinnt die politische Debatte über mögliche Entlastungsmaßnahmen an Dynamik. Diskutiert werden unter anderem steuerliche Entlastungen, Direktzahlungen und Eingriffe in die Preisbildung.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

BioNTech zählt heute zu den auffälligsten Werten im deutschen Markt. Die Aktie profitiert von neuen Daten, die auf dem Welt-Lungenkrebskongress vorgestellt wurden. Dabei zeigte die Kombination der Wirkstoffkandidaten Pumitamig und Elfetabart bei kleinzelligem Lungenkrebs frühe Wirksamkeitssignale bei zugleich handhabarem Sicherheitsprofil. Die Ergebnisse stärken die Wahrnehmung der Mainzer als wichtigen Akteur in der Onkologie und rücken die Pipeline stärker in den Fokus der Investoren.

Salesforce steht ebenfalls im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Auf der Hausmesse Dreamforce präsentierte der Konzern mit „AIforce“ eine neue KI-Plattform, die Unternehmensdaten und Geschäftsprozesse direkt mit agentischen KI-Anwendungen verbindet. Die Ankündigung unterstreicht den strategischen Fokus auf künstliche Intelligenz und höhere Monetarisierungsmöglichkeiten im CRM-Geschäft. Entsprechend positiv reagieren Marktteilnehmer auf die vorgestellten Innovationen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN8DR4 13,65 24122,798861 Punkte 18,65 Open End DAX® Bull UN8DKB 10,99 24385,221593 Punkte 22,96 Open End Gold Bear UR255F 11,78 4459,765393 USD 31,11 Open End X-DAX® Bear UN7UUS 9,96 26442,462108 Punkte 25,93 Open End Nasdaq-100® Bull UR1PZV 6.56 28324,018439 Punkte 39,94 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag McDonald’s Corp. Call UR0HBL 1,36 260,00 USD 7,79 17.03.2027 Siemens AG Call UG1SBG 0,29 320,00 EUR 13,30 16.12.2026 Visa Inc. Call UN60JF 7,16 300,00 USD 4,13 13.01.2027 Amazon.com Inc. Call UG7ND9 3,96 230,00 USD 3,79 16.06.2027 DAX® Put UR16VR 1,46 24000,00 Punkte 28,18 16.10.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Amazon.com Inc. Long HD2RW4 7,89 165,657255 USD 3 Open End Oracle Corp. Long HD31RZ 1,68 93,591481 USD 3 Open End Alphabet Inc. Class C Long UN89Z0 5,62 227,680366 USD 3 Open End Shell plc Long UG9JDY 20,48 28,473106 EUR 3 Open End Jenoptik AG Long HC1B9X 5,28 25,005655 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.