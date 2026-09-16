DAX und Co. im Plus, Kraftstoffpreise erreichen neue Höchststände
Der DAX notiert zur Wochenmitte minimal im Plus. Auch der Euro Stoxx 50 startet freundlich in den Handel. Vorbörslich deuten die US-Indizes auf eine positive Eröffnung hin, wobei der Nasdaq 100 die stärksten Aufschläge verzeichnet. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem Aufschlag
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des Tages steht der anhaltende Anstieg der Energie- und Mobilitätskosten. Nach Angaben des ADAC erreichte Super E10 mit 2,30 Euro je Liter einen neuen Rekordwert und markierte bereits den vierten Höchststand in Folge. Auch Diesel näherte sich seinem bisherigen Allzeithoch weiter an. Als wesentliche Treiber gelten die gestiegenen Rohölpreise infolge geopolitischer Spannungen sowie Engpässe entlang der Raffinerie- und Lieferketten. Gleichzeitig gewinnt die politische Debatte über mögliche Entlastungsmaßnahmen an Dynamik. Diskutiert werden unter anderem steuerliche Entlastungen, Direktzahlungen und Eingriffe in die Preisbildung.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
BioNTech zählt heute zu den auffälligsten Werten im deutschen Markt. Die Aktie profitiert von neuen Daten, die auf dem Welt-Lungenkrebskongress vorgestellt wurden. Dabei zeigte die Kombination der Wirkstoffkandidaten Pumitamig und Elfetabart bei kleinzelligem Lungenkrebs frühe Wirksamkeitssignale bei zugleich handhabarem Sicherheitsprofil. Die Ergebnisse stärken die Wahrnehmung der Mainzer als wichtigen Akteur in der Onkologie und rücken die Pipeline stärker in den Fokus der Investoren.
Salesforce steht ebenfalls im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Auf der Hausmesse Dreamforce präsentierte der Konzern mit „AIforce“ eine neue KI-Plattform, die Unternehmensdaten und Geschäftsprozesse direkt mit agentischen KI-Anwendungen verbindet. Die Ankündigung unterstreicht den strategischen Fokus auf künstliche Intelligenz und höhere Monetarisierungsmöglichkeiten im CRM-Geschäft. Entsprechend positiv reagieren Marktteilnehmer auf die vorgestellten Innovationen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bull
|UN8DR4
|13,65
|24122,798861 Punkte
|18,65
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN8DKB
|10,99
|24385,221593 Punkte
|22,96
|Open End
|Gold
|Bear
|UR255F
|11,78
|4459,765393 USD
|31,11
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UN7UUS
|9,96
|26442,462108 Punkte
|25,93
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UR1PZV
|6.56
|28324,018439 Punkte
|39,94
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|McDonald’s Corp.
|Call
|UR0HBL
|1,36
|260,00 USD
|7,79
|17.03.2027
|Siemens AG
|Call
|UG1SBG
|0,29
|320,00 EUR
|13,30
|16.12.2026
|Visa Inc.
|Call
|UN60JF
|7,16
|300,00 USD
|4,13
|13.01.2027
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG7ND9
|3,96
|230,00 USD
|3,79
|16.06.2027
|DAX®
|Put
|UR16VR
|1,46
|24000,00 Punkte
|28,18
|16.10.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Amazon.com Inc.
|Long
|HD2RW4
|7,89
|165,657255 USD
|3
|Open End
|Oracle Corp.
|Long
|HD31RZ
|1,68
|93,591481 USD
|3
|Open End
|Alphabet Inc. Class C
|Long
|UN89Z0
|5,62
|227,680366 USD
|3
|Open End
|Shell plc
|Long
|UG9JDY
|20,48
|28,473106 EUR
|3
|Open End
|Jenoptik AG
|Long
|HC1B9X
|5,28
|25,005655 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2026; 09:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen