Devisen: Eurokurs kaum verändert vor US-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1547 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1539 Dollar fest gesetzt.

Am Markt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend veröffentlicht wird. Auf der dritten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh erwarten viele Analysten, dass er erstmals die Leitzinsen anheben könnte. Auch an den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen.

Ebenfalls kaum verändert zum US-Dollar zeigte sich das britische Pfund, das nach der Veröffentlichung von Preisdaten nur für einen kurzen Moment etwas zulegen konnte. In Großbritannien hat sich die Inflation im August weiter verstärkt und ist angetrieben von höheren Spritpreisen über die Marke von drei Prozent gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zu. Analysten hatten den Anstieg im Schnitt erwartet./jkr/stk