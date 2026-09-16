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Die Groupe Mutuel testet Schweizer KI-Modell Giotto in eigener Infrastruktur



16.09.2026 / 09:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Die Groupe Mutuel testet Schweizer KI-Modell Giotto in eigener Infrastruktur

Der Schweizer Versicherer wird Giotto, das portable KI-Modell, in einer Vielzahl von Geschäftsanwendungsfällen testen. Giotto arbeitet ausschliesslich in der eigenen Infrastruktur der Groupe Mutuel mit Daten, Wissen und Arbeitsabläufen, womit die Kundendaten im Perimeter des Unternehmens verbleiben. Die Zusammenarbeit zeigt: eine leistungsstarke Unternehmens-KI kann effizient, unabhängig und unter vollständiger Kontrolle der nutzenden Organisation betrieben werden.

Lausanne und Martigny, den 16. September 2026 — Giotto.ai, das auf fortgeschrittene Reasoning-Systeme spezialisierte Schweizer Unternehmen für künstliche Intelligenz, und die Groupe Mutuel, der einzige umfassende Versicherer der Schweiz mit über 1,3 Millionen Kunden, beginnen eine Zusammenarbeit, um das KI-Modell Giotto in verschiedenen Anwendungsfällen einzusetzen. Derzeit testet der Versicherer das Potenzial des Giotto-Modells in mehreren Geschäftsbereichen.

Dank der Portabilität und Effizienz von Giotto können die geplanten Testeinsätze direkt auf der lokalen Infrastruktur der Groupe Mutuel laufen. Mit diesem Einsatzdesign behält die Groupe Mutuel die volle Datenhoheit und geschäftliche Kontrolle. Einerseits verbleiben sensible Daten in ihrer eigenen Umgebung, anderseits kontrolliert die Groupe Mutuel direkt, wie die KI-Systeme betrieben und in interne Prozesse integriert werden. Die Zusammenarbeit unterstreicht Giottos Positionierung als Enterprise-Intelligence-Modell und KI-Betriebssystem, die weit über einen einfachen Chatbot hinausgeht.

Gesteigerte Effizienz und Vielseitigkeit in Verbindung mit einer souveränen Datenverwaltung tragen dazu bei, die Groupe Mutuel an vorderster Stelle in Sachen Unabhängigkeit und verantwortungsvollem Technologieeinsatz zu positionieren.

Aldo Podestà, Mitbegründer und CEO von Giotto.ai, sagte: «Schweizer Exzellenz zeigt sich vor allem dann, wenn sie einen greifbaren Nutzen für unsere Mitbürger schafft. Das ist die Absicht hinter unserer Zusammenarbeit mit der Groupe Mutuel. Es ist ein erster Schritt hin zum grösseren Ziel: einer sicheren, unabhängigen KI, die in der Lage ist, mit den sensibelsten Daten zu arbeiten, und die einer der zentralen Institutionen unserer Wirtschaft zur Verfügung steht. Wir sind stolz darauf, diesen Schritt gemeinsam zu gehen.»

Mariana Atilano Merinan, Leiterin Strategie und Data bei der Groupe Mutuel, sagte: «Bei der Groupe Mutuel setzen wir uns für die Entwicklung nachhaltiger, unabhängiger KI-Lösungen ein, die sensible Daten schützen und gleichzeitig greifbaren Mehrwert für unsere Kunden und Mitarbeitenden schaffen. Durch die Partnerschaft mit Giotto.ai, einem Schweizer Technologieunternehmen, machen wir einen weiteren Schritt, um dieses Ziel in die Praxis umzusetzen.»





Über Giotto.ai

Giotto.ai ist ein Schweizer Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, das kompakte und fortschrittliche Schlussfolgerungssysteme entwickelt, die auf einer von den Nutzern ausgewählten und kontrollierten Infrastruktur betrieben werden. Seine Mission ist es, leistungsstarke KI für Unternehmen, Institutionen und öffentliche Organisationen effizienter, portabler, sicherer und zugänglicher zu machen.

Über die Groupe Mutuel

Mit rund 2600 Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz steht die Groupe Mutuel im Dienst von mehr als 1,3 Millionen Einzelkunden und 31'600 Unternehmen.

Als einzige umfassende Versicherung in der Schweiz positioniert sich die Groupe Mutuel als bevorzugte Ansprechpartnerin für Gesundheit und Vorsorge von Einzel- und Unternehmenskunden. Der Umsatz überschreitet 6,5 Milliarden Franken. Dank ihren massgeschneiderten Versicherungslösungen in den Bereichen Grundversicherung (KVG) und Zusatzversicherung (VVG) belegt sie den dritten Rang der Gesundheitsversicherer in der Schweiz. Als Leaderin für Personenversicherungen für Unternehmen bietet die Groupe Mutuel Unternehmen aller Grössen umfassende Lösungen in den Bereichen Krankentaggeldversicherung (KTG), obligatorische Unfallversicherung (UVG), Unfallzusatzversicherung (UVGZ) und berufliche Vorsorge (BVG).





Medienkontakte: Thierry Meyer, Senior Partner, Dynamics Group – tme@dynamicsgroup.ch – +41 79 785 35 81



Lisa Flückiger, Leiterin externe Kommunikation, Groupe Mutuel – lflueckiger@groupemutuel.ch – +41 79 534 77 26

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