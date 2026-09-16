EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen über ein freiwilliges Übernahmeangebot der SAZERAC COMPANY, INC.
EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen über ein freiwilliges Übernahmeangebot der SAZERAC COMPANY, INC.
16.09.2026 / 18:11 CET/CEST
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Haselünne, 16. September 2026
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen über ein freiwilliges Übernahmeangebot der SAZERAC COMPANY, INC.
Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) („Berentzen“) bestätigt Gerüchte, wonach sie sich in Verhandlungen mit der SAZERAC COMPANY, INC., einem Hersteller von alkoholischen Getränken mit Sitz in New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika, über ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien von Berentzen befindet.
Berentzen wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.
Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung
Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.
ISIN: DE0005201602
WKN: 520160
Börsenkürzel: BEZ
Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstr. 7
49740 Haselünne
Telefon:+49 (0) 5961 502 0
E-Mail:info@berentzen.de
Internet:www.berentzen-gruppe.de
Kontakt
Thorsten Schmitt
Director Corporate Communications & Strategy
Telefon: +49 (0) 5961 502 215
Mobil: +49 (0) 170 348 1891
E-Mail: ir@berentzen.de
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
|Ritterstraße 7
|49740 Haselünne
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)5961 502-0
|Fax:
|+49 (0)5961 502-372
|E-Mail:
|ir@berentzen.de
|Internet:
|www.berentzen-gruppe.de
|ISIN:
|DE0005201602
|WKN:
|520160
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
|LEI Code:
|529900M158OU8D7KIY26
|EQS News ID:
|2400432
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2400432 16.09.2026 CET/CEST