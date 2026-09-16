EQS-Adhoc: Bilfinger passt Prognose 2026 an und beschließt Programm „Agile“

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Bilfinger passt Prognose 2026 an und beschließt Programm „Agile“

16.09.2026 / 22:33 CET/CEST
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Bilfinger passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Grund für die Prognoseanpassung ist die erwartete Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr, die unter anderem aufgrund der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten deutlich hinter den ursprünglichen Annahmen zurückbleibt. Der Vorstand von Bilfinger hat daher heute das Programm „Agile“ beschlossen. Damit erhöht das Unternehmen seine Flexibilität und kann schneller auf veränderte Marktbedingungen reagieren.

Bilfinger erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nunmehr einen Umsatz von 5,3 bis 5,7 Mrd. € (bisher: 5,4 bis 5,9 Mrd. €) und eine EBITA-Marge von 3,2 bis 3,6 Prozent (bisher: 5,8 bis 6,2 Prozent). Unter Berücksichtigung der einmaligen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Programm „Agile“ entspricht dies einer bereinigten EBITA-Marge von 4,6 bis 5,0 Prozent. Den Free Cashflow erwartet das Unternehmen in einer Bandbreite von 180 bis 220 Mio. € (bisher: 250 bis 300 Mio. €).

Für das Programm „Agile“ rechnet Bilfinger im Geschäftsjahr 2026 mit einmaligen ergebniswirksamen Aufwendungen in Höhe von rund 75 Mio. €. Nach vollständiger Umsetzung des Programms erwartet das Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2028 einen jährlichen Ergebnisbeitrag von rund 75 Mio. €.

Die Mittelfristziele 2030 mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent p.a. inkl. Akquisitionen, 8 bis 9 Prozent EBITA-Marge und ≥ 90 Prozent Cash Conversion werden unverändert bestätigt.

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Bilfinger SE · Investor Relations

Martina Kalkhake · Telefon +49 621 459-3759 · martina.kalkhake@bilfinger.com

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