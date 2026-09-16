EQS-Adhoc: elumeo SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts und Wechsel in das Scale-Segment

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elumeo SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts und Wechsel in das Scale-Segment



16.09.2026 / 18:22 CET/CEST

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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR

elumeo SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts und Wechsel in das Scale-Segment

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Berlin, 16.9.2026 – Der Verwaltungsrat der elumeo SE (ISIN DE000A11Q059) hat heute beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage um bis zu 14,3 Prozent des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Hierfür werden bis zu 850.000 neue nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien („Neue Aktien“) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR je Neuer Aktie ausgegeben. Der Platzierungspreis wurde auf 2,10 EUR festgesetzt. Die Neuen Aktien werden im Wege einer Privatplatzierung institutionellen Investoren angeboten. Das konkrete Platzierungsvolumen wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt, das voraussichtlich bis Donnerstag, dem 17. September 2026, abgeschlossen wird. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt.

Mit Hilfe des neu eingeworbenen Eigenkapitals will die Gesellschaft ihr organisches Wachstum vorantreiben. Primär sollen die Mittel zur Stärkung des Working Capitals eingesetzt werden. Außerdem sollen die Skalierbarkeit der Plattform für internationale Märkte verbessert und weitere KI-basierte Prozesse für zusätzliche Effizienzsteigerungen entwickelt werden.

Der Verwaltungsrat hat heute ferner beschlossen, dass in einem zweiten Schritt die Zulassung der Aktien der elumeo SE zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse widerrufen und die Aktien in das Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden sollen. Der lückenlose Übergang der Börsennotierung soll dabei gewährleistet werden.

Beide Maßnahmen verfolgen das gemeinsame Ziel, die Kapitalmarktaufstellung der elumeo SE an die heutige Größe, Struktur und an die tatsächlichen Anforderungen des Unternehmens anzupassen.

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elumeo SE

Geschäftsführender Direktor (CEO)

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