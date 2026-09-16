EQS-AFR: Nexum Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nexum Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Nexum Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



16.09.2026 / 18:25 CET/CEST

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Hiermit gibt die Nexum Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.09.2026

Ort:

https://www.nexum-group.de/de/financial-reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nexum Group AG Ludwigstraße 9 80539 München Deutschland LEI Code: 5299003LVPXHGHTWP936

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