EQS-DD: WashTec AG: Andreas Pabst, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.09.2026 / 14:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Andreas
Nachname(n):Pabst

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

WashTec AG

b) LEI

391200HHWCQ0KBSG9U91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007507501

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
36,30 EUR544,50 EUR
36,40 EUR4.950,40 EUR
36,40 EUR6.078,80 EUR
36,40 EUR254,80 EUR
36,40 EUR14.050,40 EUR
36,40 EUR109,20 EUR
36,40 EUR24.060,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
36,3989 EUR50.048,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Internet:www.washtec.de
LEI Code:391200HHWCQ0KBSG9U91
Ende der MitteilungEQS News-Service

107082 16.09.2026 CET/CEST

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