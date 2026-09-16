EQS-News: Die NOVVA Group sichert sich ein bahnbrechendes Portfolio an erneuerbaren Energien mit einer Leistung von 3,17 GW von ABO Energy zur Stromversorgung der globalen KI-Infrastruktur

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Die NOVVA Group sichert sich ein bahnbrechendes Portfolio an erneuerbaren Energien mit einer Leistung von 3,17 GW von ABO Energy zur Stromversorgung der globalen KI-Infrastruktur



16.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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PARIS, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Die NOVVA Group („Novva"), eine integrierte Plattform für industrielle und finanzielle KI-Infrastruktur – spezialisiert auf Rechenzentren (IDCs), erschlossene Grundstücke, erschlossene Gebäudehüllen („Powered Shells") sowie Infrastruktur für erneuerbare Energien –, gab heute in Paris den Abschluss einer verbindlichen Rahmenvereinbarung zum Erwerb eines wegweisenden Portfolios für erneuerbare Energien mit einer Leistung von 3,17 GW in Argentinien vom deutschen Projektentwickler ABO Energy bekannt.

Steven Liu, Founder and CEO of Novva (right), and Dr. Karsten Schlageter, Managing Director of ABO Energy (left), at the signing ceremony of the 3.17 GW renewable energy agreement in Paris.

Die von Steven Liu, Gründer und CEO von Novva, und Dr. Karsten Schlageter, Geschäftsführer von ABO Energy, unterzeichnete Vereinbarung baut auf dem erfolgreichen Erwerb von drei Solarprojekten in Kolumbienvon ABO Energy zu Beginn dieses Jahres auf. Zusammen mit den laufenden Entwicklungen in den Schwellenländern stärkt diese Transaktion die globale Energiebasis von Novva erheblich und beschleunigt die Expansion des Unternehmens in Lateinamerika.

Als Energie-Investmentbank für das KI-Zeitalter integriert Novva Entwicklung, Finanzierung und durchgängige Umsetzung, um weltweit bankfähige, gebündelte saubere Energie für Rechenzentren der nächsten Generation, „Powered Land" und „Powered Shells" bereitzustellen.

„Die Sicherung dieses 3,17-GW-Portfolios markiert einen entscheidenden Sprung in unserer lateinamerikanischen Pipeline", sagte Steven Liu, Gründer und CEO von Novva. „Diese bevorstehende Akquisition katapultiert Novva in die Spitzenklasse der regionalen Plattformen für erneuerbare Energien und etabliert uns als einen der am schnellsten wachsenden Infrastrukturakteure, die das KI-Zeitalter vorantreiben. Da der Bedarf an Rechenleistung den globalen Energiebedarf neu gestaltet, bietet der Aufbau hochwertiger Wind- und Solaranlagen in großem Maßstab die Sicherheit und Finanzierbarkeit, die die KI-Wirtschaft erfordert."

„Die bevorstehende Transaktion steht im Einklang mit unserer Strategie, uns auf Kernmärkte zu konzentrieren, und wir freuen uns, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Novva fortzusetzen", erklärte Dr Karsten Schlageter.

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Informationen zu Novva

Novva (NOVVA Group Pte. Ltd.) ist eine Investitions- und Entwicklungsplattform für IDCs, IDC-Strominfrastruktur und erneuerbare Energien – sie bietet eine durchgängige, schlüsselfertige Abwicklung über Entwicklung, Finanzierung, Bau und Betrieb hinweg. Novva ist in Singapur registriert und in Europa, Lateinamerika, Südostasien und Zentralasien tätig.

www.novvaglobal.com

Informationen zu ABO Energy

ABO Energy ist ein weltweit anerkannter Entwickler und Bauunternehmer von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien mit Hauptsitz in Wiesbaden, Deutschland. Das Unternehmen ist auf Wind-, Solar- und Speichertechnologien spezialisiert und betreut den gesamten Prozess von der Standortprüfung und Genehmigungsbeschaffung bis hin zur technischen Planung, Finanzierung und dem langfristigen Betriebsmanagement.

www.aboenergy.com

Cision

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