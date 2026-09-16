EQS-News: Endlich: OpenClips macht aus einem einzigen Produktlink einen produktionsreifen Video-Werbespot

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Endlich: OpenClips macht aus einem einzigen Produktlink einen produktionsreifen Video-Werbespot



16.09.2026 / 16:40 CET/CEST

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Die Kategorie versprach jahrelang produktionsreife Anzeigen und lieferte immer wieder nur Entwürfe. OpenClips erstellt den Werbespot.

DUBAI, VAE, 16. September 2026 16. September 2026 /PRNewswire/ -- OpenClips wandelt nun eine einzelne Produkt-URL in einen fertigen, produktionsreifen Video-Werbespot um. Wir haben schon so viele KI-Videotools gesehen, die zunächst nur ein leeres Feld anzeigen und fragen, was man möchte. KI-Videotools versprechen schon seit Jahren einsatzfertige Werbeanzeigen, liefern aber nach wie vor Clips, die noch überarbeitet werden müssen. OpenClips erstellt aus einem Produktlink eine fertige Anzeige. Melden Sie sich kostenlos an und überzeugen Sie sich selbst.

Jeder Prompt, den Sie schreiben, kostet Sie Zeit. Jetzt nicht mehr

Die Ausrichtung und Auslieferung von Werbung sind bereits seit Jahren automatisiert. Die Produktion der Werbespots selbst hat sich bei weitem nicht so stark verändert: Die meisten KI-Videotools öffnen sich mit einem leeren Prompt-Feld, sodass die Person, die sie nutzt, weiterhin selbst festlegen muss, was die Werbung aussagen soll, das Skript schreiben sowie die Aufnahmen planen, bevor überhaupt etwas gerendert wird. Bei einer Kampagne mit Dutzenden Varianten entfällt der größte Teil des Zeitaufwands auf diese Phase und nicht auf das Rendern. OpenClips nutzt stattdessen die Produktseite als Grundlage, entnimmt ihr das Bildmaterial, die Merkmale und die Positionierung und entwickelt auf dieser Basis das Storyboard Szene für Szene.

„Derzeit gibt es keinen schnelleren Weg, aus einer Produktseite eine produktionsreife Anzeige zu erstellen", sagte Dan Petkovic, Geschäftsführer. „Jedes andere Tool präsentiert Ihnen ein leeres Prompt-Feld und nennt das kreative Freiheit. Sie sollten einfach einen Link einfügen können und dafür etwas erhalten, das Sie tatsächlich einsetzen können."

Die Plattform bündelt mehr als 45 Video- und Bildmodelle in einer einzigen Benutzeroberfläche. Dadurch entfällt die Notwendigkeit mehrerer Abonnements und es wird verhindert, dass Werbemittel über verschiedene Tools verstreut sind. Das System weist jede Aufnahme dem für die jeweilige Aufgabe am besten geeigneten Modell zu, ganz gleich, ob eine Szene filmischen Realismus oder präzise Bewegungssteuerung erfordert. Die Nutzer verwalten über alle integrierten Modelle hinweg eine einzige Bibliothek und ein einziges Guthaben.

Jedes Video hat seinen eigenen Workflow: Kopieren, Produkt austauschen, ausführen

Das Team hinter dem Tool, Coinis, war 13 Jahre lang im Mediaeinkauf für Performance-Marketing tätig, bevor es das System entwickelte. Sie entwickelten die Plattform mit Fokus auf Werbemittel, die Conversions fördern, statt auf bloße Demovideos. Die Plattform erstellt das Skript, das Storyboard sowie das finale Rendering, ohne dass der Nutzer einen einzigen Prompt schreiben oder neues Filmmaterial drehen muss. Das Ergebnis kann sofort für virale Inhalte und Marketingkampagnen genutzt werden. OpenClips stellt seine Workflows zudem kostenlos zur Verfügung und macht auch Prompts, Referenzbilder und Modelle frei zugänglich, ganz ohne Haken!

OpenClips.aiist eine Multi-Modell-KI-Plattform zur Erstellung von Videos und Bildern, die speziell für führende Kreativprofis entwickelt wurde. Sie verwandelt einen Produktlink in einen fertigen, produktionsreifen Video-Werbespot und vereint mehr als 45 führende Video- und Bildmodelle in einem Composer, einem Credit-Wallet und einer Bibliothek. Jeder kostenpflichtige Tarif umfasst eine kommerzielle Lizenz, die Werbung, Kundenaufträge und monetarisierte Kanäle abdeckt.

openclips.ai Logo

Cision

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