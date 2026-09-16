EQS-News: MSA Safety und Bristol Uniforms präsentieren ihre neuesten Brandschutzlösungen auf der Emergency Services Show 2026

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MSA Safety und Bristol Uniforms präsentieren ihre neuesten Brandschutzlösungen auf der Emergency Services Show 2026



16.09.2026 / 12:40 CET/CEST

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Zu den Innovationen von Kopf bis Fuß gehören die „Bristol Fully Managed Services", die erweiterte M1™-SCBA-Telemetrie und der neue GALLET®-Helm

BIRMINGHAM, England, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Von sich wandelnden Einsatzorten und neuen Gefahren bis hin zu komplexen Rettungseinsätzen – Feuerwehrleute verlassen sich auf Ausrüstung, die sie schützt und es ihnen gleichzeitig ermöglicht, sich voll und ganz auf ihre Aufgabe zu konzentrieren. Diese Woche präsentieren MSA Safety, Inc. (NYSE: MSA) und Bristol Uniforms, Ltd. auf der Emergency Services Show (ESS) in Birmingham ihre Brandbekämpfungslösungen von Kopf bis Fuß, die dazu beitragen sollen, dass Feuerwehrleute sicher, vernetzt und einsatzfähig bleiben.

Building on more than 40 years of firefighter helmet heritage, the new GALLET F1 Fire Helmet provides excellent protection from heat, impacts and debris while delivering on the comfort, fit and modularity firefighters want.

Auf der ESS werden MSA Safety und Bristol demonstrieren, wie ihr gemeinsames Fachwissen in den Bereichen Feuerschutzbekleidung, Managed Services, Feuerwehrhelme, umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA) und vernetzte Technologien für Feuerwehrleute Feuerwehren im gesamten Vereinigten Königreich unterstützt. Zu den Highlights zählen das Angebot „Fully Managed Services" (FMS) von Bristol sowie die britische Premiere des neuen Bristol X1™ Brandschutzanzugs und des neuen GALLET® F1-Feuerwehrhelms.

Bristol Fully Managed Services: Unterstützung der Einsatzbereitschaft

Die Bristol Fully Managed Services wurden entwickelt, um Feuerwehren dabei zu helfen, sich auf den Schutz ihrer Gemeinden zu konzentrieren, und bieten eine umfassende Lösung für die Pflege, Wartung und Verwaltung von Feuerschutzbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für Feuerwehrleute.

Das FMS-Team von Bristol ist von drei Servicezentren im gesamten Vereinigten Königreich aus tätig und bietet die Abholung, Reinigung, Dekontamination, Inspektion, Reparatur, den Austausch sowie logistische und administrative Unterstützung an. Ein spezieller Helpdesk unterstützt zudem bei der Größenbestimmung für neue Rekruten, bei Personalwechseln, bei der Ausrüstungsverwaltung und bei den täglichen Kundenanliegen.

Die RFID-gestützte Kleiderverfolgung, fortschrittliche automatisierte Verarbeitungssysteme und strenge Prüfverfahren werden durch Bristols Fertigungskompetenz und den hauseigenen PPE-Wartungsbetrieb unterstützt. Zusammen liefern diese Fähigkeiten wertvolle Erkenntnisse, die dazu beitragen, Produktinnovationen voranzutreiben und den Schutz der Feuerwehrleute über die gesamte Lebensdauer eines Kleidungsstücks hinweg zu verbessern.

Bristol X1-Feuerschutzanzug: „Fit for Form"

Der auf der ESS erstmals vorgestellte Bristol X1-Feuerschutzanzug präsentiert einen neuen Ansatz in Bezug auf Passform, Komfort und Inklusivität für Feuerwehrleute.

Der Schutzanzug Bristol X1 verfügt über ein firmeneigenes „Fit-for-Form"-Design, das mehr als 1.000 Passformkonfigurationen bietet, um einer Vielzahl von Körpertypen, Geschlechtern, Einsatzrollen und klimatischen Bedingungen gerecht zu werden, einschließlich der Brandbekämpfung in Gebäuden und im Freiland.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Eine markante, verstellbare Jacke mit V-Ausschnitt, die entwickelt wurde, um Beweglichkeit, Komfort und Schutz bei anspruchsvollen Feuerwehreinsätzen zu verbessern;

verstellbare Hosenträger mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten sorgen für eine individuellere Passform und verbesserten Komfort beim Tragen eines Atemschutzgeräts (SCBA);

und verstärkte Schultern, Ellbogen und Knie sorgen für erhöhte Strapazierfähigkeit an stark beanspruchten Stellen.

Der Bristol X1-Anzug wurde auf der Grundlage jahrelanger Rückmeldungen von Feuerwehrleuten, Daten zur Wartung der Bekleidung und Erkenntnissen aus dem Einsatz entwickelt und soll Feuerwehrleuten helfen, sich auf den Einsatz zu konzentrieren, anstatt auf ihre Ausrüstung.

Eine Ikone feiert ihr ESS-Debüt

Ebenfalls sein britisches Debüt auf der ESS feiert der neue GALLET F1-Feuerwehrhelm, die nächste Entwicklungsstufe einer der weltweit bekanntesten Feuerwehrhelm-Plattformen.

Der neue F1-Feuerwehrhelm wurde in Zusammenarbeit mit Feuerwehrleuten entwickelt und ist darauf ausgelegt, den sich wandelnden Herausforderungen der modernen Brandbekämpfung gerecht zu werden. Er bietet hervorragenden Wärme- und Aufprallschutz bei gleichzeitigem Komfort, guter Sicht und Modularität.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Verbesserter Aufprall- und Hitzeschutz an der Oberseite, Vorderseite, den Seiten und am Hinterkopf;

ein neu überarbeitetes Gesichtsschutzsystem, erhältlich in klarer und goldbeschichteter Ausführung, das vor Strahlungswärme, umherfliegenden Trümmern und elektrischen Gefahren schützt;

umfangreiche Größenoptionen und ein außen angebrachtes Verstellsystem, das sich an eine Vielzahl von Kopfformen, -größen und Frisuren anpassen lässt;

das optionale integrierte L360™-Beleuchtungsmodul, das eine ausgewogene Einsatzbeleuchtung bietet und ein nach hinten gerichtetes Rücklicht umfasst, um die Sichtbarkeit der Feuerwehrleute zu verbessern; sowie

vereinfachte Reinigung, Inspektion und Wartung zur Förderung des Wohlbefindens der Feuerwehrleute und der Einsatzbereitschaft der Ausrüstung.

Die modulare Plattform unterstützt zudem Zubehör wie das GALLET Com'One-Kommunikationsheadset, wodurch Feuerwehren die Helme entsprechend ihren Einsatzanforderungen konfigurieren können.

Verbesserung der Sicherheit von Feuerwehrleuten durch vernetzte Technologien

Besucher der ESS können außerdem die Plattform MSA Connected Firefighter erleben, deren Kernstück das MSA M1™ SCBA ist und die darauf ausgelegt ist, die Nachverfolgbarkeit, das Situationsbewusstsein und die Entscheidungsfindung von Feuerwehrleuten zu verbessern.

Die Plattform umfasst:

M1-SCBA mit M1-Steuermodul: Eine vollständig integrierte Alternative zu herkömmlichen Manometern und PASS-Geräten mit elektronischer Druckmessung, Bewegungs- und manuellen Notfallalarmen, Fernmessung, Freifallerkennung und gut sichtbaren Buddy-Leuchten.

MSA HUB™: Ein drahtloses Gateway, das SCBA-Daten in Echtzeit aggregiert, ein Kommunikationsnetzwerk am Einsatzort aufbaut und eine cloudbasierte Konnektivität für die Fernüberwachung und die Analyse nach einem Einsatz ermöglicht.

MSA-Repeater: Geräte, die dafür ausgelegt sind, die Funkkommunikation in schwierigen Umgebungen wie Hochhäusern, Kellern, Tunneln und unterirdischen Infrastrukturen zu erweitern.

Zusammen tragen diese Technologien dazu bei, wichtige Sicherheitsinformationen an die Einsatzleiter zu übermitteln, den Überblick über den Status der Feuerwehrleute zu verbessern und fundiertere operative Entscheidungen zu unterstützen.

„Bei der Sicherheit von Feuerwehrleuten geht es um mehr als nur ein einzelnes Ausrüstungsteil", sagte Jose Sanchez, Senior Vice President, EMEA Business, bei MSA Safety. „Sie erfordert einen integrierten Ansatz, der die von Feuerwehrleuten getragene PSA mit der Verwaltung und Wartung dieser Ausrüstung kombiniert. Gemeinsam bieten MSA, Bristol und GALLET Sicherheitslösungen von Kopf bis Fuß, die Feuerwehrleuten helfen, geschützt, vernetzt und auf den Dienst an ihren Gemeinden konzentriert zu bleiben, während wir unsere Mission vorantreiben, ihre Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten."

Besucher der ESS können MSA Safety und Bristol Uniforms am Stand H70 besuchen, um diese Lösungen aus erster Hand zu erleben. Um über die neuesten Nachrichten von der ESS auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie MSA Safety in den sozialen Medien.

Informationen zu MSA Safety

MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) ist der weltweit führende Anbieter von fortschrittlichen Sicherheitsprodukten, -technologien und -lösungen. Geleitet von seiner eindeutigen Mission, für Sicherheit zu sorgen, ist das Unternehmen seit 1914 Vorreiter bei Sicherheitsinnovationen. Es schützt Arbeitnehmer und Anlageninfrastrukturen weltweit in einer Vielzahl unterschiedlicher Endmärkte und schafft gleichzeitig nachhaltigen Wert für seine Aktionäre. MSA Safety, das im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar erzielte, hat seinen Hauptsitz in Cranberry Township, Pennsylvania, und beschäftigt an seinen mehr als 40 internationalen Standorten ein Team von über 5.300 Mitarbeitern. Weitere Informationen finden Sie unter www.MSASafety.com.

The MSAÂ® M1 SCBA includes several patented and customizable features that help to enhance ergonomics and improve firefighter comfort and hygiene. These include one of the industryâ€™s lightest-weight backplate with a unique one-handed height adjustment; an advanced hip belt that evenly distributes the weight of the SCBA; and a padded harness that is fully water-repellent.

The Bristol X1 suit features a proprietary

The Bristol X1 suit features adjustable trouser braces with multiple positioning options to deliver a more personalized fit and improved comfort when wearing SCBA.

MSA Safety Incorporated

Cision

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