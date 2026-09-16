EQS-News: Sartorius und NIBRT geben Partnerschaft bekannt: Wegweisendes Trainingszentrum für intensivierte und kontinuierliche Bioprozesse entsteht

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Sartorius und NIBRT geben Partnerschaft bekannt: Wegweisendes Trainingszentrum für intensivierte und kontinuierliche Bioprozesse entsteht (News mit Zusatzmaterial)



16.09.2026 / 08:32 CET/CEST

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Göttingen | Dublin, Irland | 16. September 2026

Sartorius und NIBRT geben Partnerschaft bekannt:

Wegweisendes Trainingszentrum für intensivierte und kontinuierliche Bioprozesse entsteht

Zusammenarbeit mit dem National Institute for Bioprocessing Research and Training ermöglicht praxisnahe Schulungen in der Bioproduktion der nächsten Generation

Sartorius stattet Zentrum mit Pionic-Plattform für kontinuierliche Prozesse in allen Produktionsschritten aus

Partnerschaft stärkt weltweite Fachkräfteentwicklung und beschleunigt Übergang zu effizienterer und nachhaltiger biopharmazeutischer Produktion

Der Life-Science-Konzern Sartorius und das National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) etablieren gemeinsam das weltweit umfassendste Trainingszentrum für intensivierte und kontinuierliche Bioprozesse in Dublin, Irland. Ab dem vierten Quartal 2026 soll das Zentrum als Drehscheibe für praxisnahe Schulungen und Wissensaustausch dienen. Ziel ist es, die biopharmazeutische Industrie bei der Einführung intensivierter, digitalisierter und kontinuierlicher Herstellungsprozesse zu unterstützen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit stattet Sartorius das NIBRT mit der innovativen Pionic-Technologie aus, einer modularen Plattform für integrierte kontinuierliche Bioprozesse mit fortschrittlicher Analytik und digitalen Tools, die den aktuellen Richtlinien für gute Herstellungspraxis entspricht. Jährlich sollen so mehr als 1.000 Wissenschaftler, Ingenieure und Studierende praktische Erfahrungen mit intensivierten Upstream- und Downstream-Prozessen sammeln, die Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit bei der Herstellung neuartiger Medikamente steigern.

„Die biopharmazeutische Industrie befindet sich im Wandel – von der Chargenproduktion hin zu effizienteren, kontinuierlichen Herstellungsprozessen – und Sartorius nimmt hierbei erneut eine führende Rolle ein. Technologische Innovationen sind dabei der erste Schritt, doch die Ausbildung aktueller und künftiger Ingenieure sowie von Fachpersonal ist entscheidend, um diesen Wandel tatsächlich umzusetzen“, so René Fáber, Leiter der Sparte Bioprocess Solutions und Mitglied des Vorstands bei Sartorius. „Die Partnerschaft mit dem NIBRT unterstreicht unseren Einsatz dafür, globale Kompetenzen zu stärken und die Einführung innovativer und nachhaltiger Bioprozesstechnologien zu beschleunigen.“

„Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um die Qualifizierung von Fachkräften voranzubringen und so den Übergang zu intensivierten und vernetzten Produktionsprozessen zu unterstützen“, sagte Darrin Morrissey, CEO des NIBRT. „Durch die Integration der Pionic-Plattform in unsere Schulungseinrichtung ermöglichen wir es Professionals aus der Biopharmaindustrie, diese modernste Technologie, mit der sie die Effizienz und Performance ihrer Prozesse steigern können, selbst auszuprobieren.“

Das Process Intensification Training Center richtet sich an Fachkräfte sowie akademische Partner in Irland, Europa und weltweit und soll zu einem zentralen Baustein im globalen Bildungsnetzwerk des NIBRT werden. Über Schulungen hinaus soll das Zentrum gemeinsame Forschungsprojekte und Demos im Pilotmaßstab ermöglichen und so zur Stärkung des globalen Netzwerks für Bioproduktion beitragen.

Sartorius in Kürze

Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das in Deutschland ansässige Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden weltweit tätig.

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NIBRT in Kürze

Das National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) ist ein weltweit führendes Institut mit Sitz in Dublin, Irland, das gemeinsam mit der Biopharmaindustrie und der akademischen Gemeinschaft Schulungs- und Forschungslösungen anbietet. Ziel des NIBRT ist die Förderung des Wachstums im Biopharma-Sektor. Es bietet eine einzigartige Lernumgebung, die moderne Bioprozessanlagen realitätsgetreu nachbildet und führt jährlich branchenorientierte Programme für Tausende von Teilnehmenden durch. Durch Partnerschaften mit globalen Biopharma-Unternehmen, akademischen Einrichtungen und Technologieanbietern spielt das NIBRT eine zentrale Rolle bei der Förderung von Bioprozess-Innovationen, -Kompetenzentwicklung und -Exzellenz weltweit.

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