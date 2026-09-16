EQS-News: SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026

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SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026

16.09.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Augsburg, 17. September 2026


Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Vormerken: Am 11. und 12. November 2026 findet die 42. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) im The Charles Hotel in München statt.

Nach unserer ersten Ankündigung möchten wir Sie erneut auf den Termin aufmerksam machen. Die Vorbereitungen für die diesjährige MKK laufen bereits auf Hochtouren und das Teilnehmerfeld der börsennotierten Unternehmen wächst kontinuierlich.

Bereits bestätigt haben unter anderem:

NAMEISIN
AGROB Immobilien AGDE0005019038
Aqarios Quantum Technologies AGDE000A40UU44
BENO Holding AGDE000A11QLP3
Circus SEDE000A2YN355
Copper Giant Resources Corp.CA21750C1014
DATA MODUL AGDE0005498901
DATRON AGDE000A0V9LA7
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AGDE000A13SUL5
FINEXITY AGDE000A40ET88
Franchetti S.p.A.IT0005508574
H2APEX Group SCALU0472835155
HAMBORNER REIT AGDE000A3H2333
Hoenle AGDE0005157101
HORNBACH Holding AG & Co. KGaADE0006083405
Innok Robotics Group AGDE000A3EVV13
Instone Real Estate Group SEDE000A2NBX80
LION E-Mobility AGCH0560888270
Marinomed Biotech AGATMARINOMED6
Mensch und Maschine Software SEDE0006580806
MERKUR PRIVATBANK KGaADE0008148206
MHP Hotel AGDE000A3E5C24
Mountain Alliance AGDE000A12UK08
Nakiki SEDE000WNDL300
NanoRepro AGDE0006577109
Net-Digital AGDE000A2BPK34
Nexum Group AGDE000A41YEG8
Nynomic AGDE000A0MSN11
Otofarma S.p.A.IT0005663361
Palfinger AGAT0000758305
Pathos Communications PLCGB00BTWSXW71
Porsche Automobil Holding SEDE000PAH0038
R. STAHL AGDE000A1PHBB5
Rational AGDE0007010803
Readcrest Capital AGDE000A1E89S5
RTL Group S.A.LU0061462528
Rubean AGDE0005120802
Siav S.p.A.IT0005504128
SIT S.p.A.IT0005262149
Smartbroker Holding AGDE000A2GS609
thyssenkrupp AGDE0007500001
trivago N.V.US89686D3035
UmweltBank AGDE0005570808
United Labels AGDE0005489561
Verve Group Media SESE0018538068


Die Anmeldung für Investoren und Pressevertreter startet Anfang Oktober 2026 über www.mkk-konferenz.de

Ab diesem Zeitpunkt stehen dort auch das vollständige Konferenzprogramm sowie die Möglichkeiten zur Buchung von 1on1-Meetings zur Verfügung.

Interesse an einer Präsentation auf der 42. MKK?
Gerne informieren wir Sie über die Teilnahmebedingungen, verfügbaren Präsentationsformate und noch freie Slots.

Wir würden uns freuen, Sie auch in diesem Jahr in München begrüßen zu dürfen.


Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:
GBC AG Eventmanagement
Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail: info@mkk-konferenz.de

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