EQS-News: SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026
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SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026
16.09.2026 / 14:00 CET/CEST
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Augsburg, 17. September 2026
Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Vormerken: Am 11. und 12. November 2026 findet die 42. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) im The Charles Hotel in München statt.
Nach unserer ersten Ankündigung möchten wir Sie erneut auf den Termin aufmerksam machen. Die Vorbereitungen für die diesjährige MKK laufen bereits auf Hochtouren und das Teilnehmerfeld der börsennotierten Unternehmen wächst kontinuierlich.
Bereits bestätigt haben unter anderem:
|NAME
|ISIN
|AGROB Immobilien AG
|DE0005019038
|Aqarios Quantum Technologies AG
|DE000A40UU44
|BENO Holding AG
|DE000A11QLP3
|Circus SE
|DE000A2YN355
|Copper Giant Resources Corp.
|CA21750C1014
|DATA MODUL AG
|DE0005498901
|DATRON AG
|DE000A0V9LA7
|DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
|DE000A13SUL5
|FINEXITY AG
|DE000A40ET88
|Franchetti S.p.A.
|IT0005508574
|H2APEX Group SCA
|LU0472835155
|HAMBORNER REIT AG
|DE000A3H2333
|Hoenle AG
|DE0005157101
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|DE0006083405
|Innok Robotics Group AG
|DE000A3EVV13
|Instone Real Estate Group SE
|DE000A2NBX80
|LION E-Mobility AG
|CH0560888270
|Marinomed Biotech AG
|ATMARINOMED6
|Mensch und Maschine Software SE
|DE0006580806
|MERKUR PRIVATBANK KGaA
|DE0008148206
|MHP Hotel AG
|DE000A3E5C24
|Mountain Alliance AG
|DE000A12UK08
|Nakiki SE
|DE000WNDL300
|NanoRepro AG
|DE0006577109
|Net-Digital AG
|DE000A2BPK34
|Nexum Group AG
|DE000A41YEG8
|Nynomic AG
|DE000A0MSN11
|Otofarma S.p.A.
|IT0005663361
|Palfinger AG
|AT0000758305
|Pathos Communications PLC
|GB00BTWSXW71
|Porsche Automobil Holding SE
|DE000PAH0038
|R. STAHL AG
|DE000A1PHBB5
|Rational AG
|DE0007010803
|Readcrest Capital AG
|DE000A1E89S5
|RTL Group S.A.
|LU0061462528
|Rubean AG
|DE0005120802
|Siav S.p.A.
|IT0005504128
|SIT S.p.A.
|IT0005262149
|Smartbroker Holding AG
|DE000A2GS609
|thyssenkrupp AG
|DE0007500001
|trivago N.V.
|US89686D3035
|UmweltBank AG
|DE0005570808
|United Labels AG
|DE0005489561
|Verve Group Media SE
|SE0018538068
Die Anmeldung für Investoren und Pressevertreter startet Anfang Oktober 2026 über www.mkk-konferenz.de
Ab diesem Zeitpunkt stehen dort auch das vollständige Konferenzprogramm sowie die Möglichkeiten zur Buchung von 1on1-Meetings zur Verfügung.
Interesse an einer Präsentation auf der 42. MKK?
Gerne informieren wir Sie über die Teilnahmebedingungen, verfügbaren Präsentationsformate und noch freie Slots.
Wir würden uns freuen, Sie auch in diesem Jahr in München begrüßen zu dürfen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:
GBC AG Eventmanagement
Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail: info@mkk-konferenz.de
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