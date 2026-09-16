EQS-News: SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026

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SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026



16.09.2026 / 14:00 CET/CEST

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Augsburg, 17. September 2026



Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Vormerken: Am 11. und 12. November 2026 findet die 42. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) im The Charles Hotel in München statt.

Nach unserer ersten Ankündigung möchten wir Sie erneut auf den Termin aufmerksam machen. Die Vorbereitungen für die diesjährige MKK laufen bereits auf Hochtouren und das Teilnehmerfeld der börsennotierten Unternehmen wächst kontinuierlich.

Bereits bestätigt haben unter anderem:

NAME ISIN AGROB Immobilien AG DE0005019038 Aqarios Quantum Technologies AG DE000A40UU44 BENO Holding AG DE000A11QLP3 Circus SE DE000A2YN355 Copper Giant Resources Corp. CA21750C1014 DATA MODUL AG DE0005498901 DATRON AG DE000A0V9LA7 DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG DE000A13SUL5 FINEXITY AG DE000A40ET88 Franchetti S.p.A. IT0005508574 H2APEX Group SCA LU0472835155 HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 Hoenle AG DE0005157101 HORNBACH Holding AG & Co. KGaA DE0006083405 Innok Robotics Group AG DE000A3EVV13 Instone Real Estate Group SE DE000A2NBX80 LION E-Mobility AG CH0560888270 Marinomed Biotech AG ATMARINOMED6 Mensch und Maschine Software SE DE0006580806 MERKUR PRIVATBANK KGaA DE0008148206 MHP Hotel AG DE000A3E5C24 Mountain Alliance AG DE000A12UK08 Nakiki SE DE000WNDL300 NanoRepro AG DE0006577109 Net-Digital AG DE000A2BPK34 Nexum Group AG DE000A41YEG8 Nynomic AG DE000A0MSN11 Otofarma S.p.A. IT0005663361 Palfinger AG AT0000758305 Pathos Communications PLC GB00BTWSXW71 Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 R. STAHL AG DE000A1PHBB5 Rational AG DE0007010803 Readcrest Capital AG DE000A1E89S5 RTL Group S.A. LU0061462528 Rubean AG DE0005120802 Siav S.p.A. IT0005504128 SIT S.p.A. IT0005262149 Smartbroker Holding AG DE000A2GS609 thyssenkrupp AG DE0007500001 trivago N.V. US89686D3035 UmweltBank AG DE0005570808 United Labels AG DE0005489561 Verve Group Media SE SE0018538068



Die Anmeldung für Investoren und Pressevertreter startet Anfang Oktober 2026 über www.mkk-konferenz.de

Ab diesem Zeitpunkt stehen dort auch das vollständige Konferenzprogramm sowie die Möglichkeiten zur Buchung von 1on1-Meetings zur Verfügung.

Interesse an einer Präsentation auf der 42. MKK?

Gerne informieren wir Sie über die Teilnahmebedingungen, verfügbaren Präsentationsformate und noch freie Slots.



Wir würden uns freuen, Sie auch in diesem Jahr in München begrüßen zu dürfen.



Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

GBC AG Eventmanagement

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: info@mkk-konferenz.de

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