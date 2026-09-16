Erneut israelische Angriffe im Gazastreifen - Mindestens fünf Tote

Kairo/Gaza, 15. ⁠Sep (Reuters) - Bei erneuten israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder und ein Hamas-Kommandeur. Im Viertel Scheich Radwan im Norden seien bei einem ‌Angriff auf ein Fahrzeug am Dienstag zwei Menschen gestorben, teilten Sanitäter mit. Augenzeugen berichteten von einem zweiten Einschlag, als ⁠Helfer zu ⁠den Opfern eilten. Das israelische Militär teilte mit, es habe einen militanten Palästinenser angegriffen. In Dschabalia wurde nach Angaben einer britischen Hilfsorganisation ein Patient in einem Gesundheitszentrum von einer israelischen Drohne getötet. Bei einem weiteren Luftangriff auf ein Zeltlager ‌starben Medizinern zufolge ein Mann und ‌ein achtjähriges Mädchen, 14 weitere Menschen wurden verletzt. Zudem bestätigten sowohl Israel als auch die Hamas den Tod eines ranghohen Hamas-Kommandeurs bei ⁠einem separaten Angriff.

Zuvor waren in Gaza zwei am Montag getötete ‌Hamas-Kommandeure beigesetzt worden. Ein Verwandter ⁠eines der Getöteten sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das Vorgehen Israels stärke die Entschlossenheit der Palästinenser. Trotz einer im Oktober 2025 unter US-Vermittlung vereinbarten Waffenruhe kommt es weiterhin ‌zu tödlichen Zwischenfällen. Die Hamas ⁠und Israel werfen sich gegenseitig ⁠vor, das Abkommen zu verletzen. Dieses soll den Weg für einen Friedensplan von US-Präsident Donald Trump ebnen, der einen israelischen Abzug und die Entwaffnung der Hamas vorsieht. Seit Beginn der Waffenruhe sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörden mehr als 1300 Palästinenser getötet worden. Das israelische Militär meldete im selben Zeitraum den Tod von vier Soldaten.

(Bericht von Nidal ⁠al-Mughrabi, Dawoud Abu Alkas und Haseeb Alwazir,. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)