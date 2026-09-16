EU-Kommission bietet Kanada als erstem Land "assoziierte Mitgliedschaft" an

- von Julia Payne ⁠und Ingrid Melander

Straßburg/Brüssel, 16. Sep (Reuters) - Die Europäische Union will Kanada eine "assoziierte Mitgliedschaft" ermöglichen und damit in einer geopolitisch schwierigen Lage neue Partnerschaften knüpfen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament in Straßburg an. Dies wäre eine deutliche Abkehr von der bisherigen Linie des Staatenbunds. Die 27 EU-Mitgliedstaaten hatten sich in der Vergangenheit stets gegen solche flexiblen Allianzen gewehrt, die in den ‌EU-Verträgen nicht vorgesehen sind. So reagierten die Mitgliedstaaten im Mai verhalten auf einen Vorschlag Deutschlands, der Ukraine eine assoziierte Mitgliedschaft als Zwischenschritt zu einem Beitritt anzubieten.

Die Bundesregierung reagierte am Mittwoch zurückhaltend auf den Kanada-Vorstoß von der Leyens. Berlin begrüße zwar die Initiative für eine besonders ⁠enge Partnerschaft mit Kanada, ⁠sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Die Regierung sei auch offen dafür, neue Modelle zu diskutieren, die dem besonderen Stellenwert der Beziehungen Rechnung trügen. "Aber ich denke, wir sollten über den Begriff auch noch mal nachdenken", sagte Kornelius mit Blick auf eine "assoziierte Mitgliedschaft". Auch in Brüssel stieß der Vorschlag auf Skepsis. Ein EU-Diplomat äußerte sich überrascht: "Niemand weiß wirklich, was das bedeutet." Es gebe Befürchtungen, dass die Kommissionschefin zu viel verspreche und dies am Ende nicht einhalten könne.

"EINZIGARTIGE ALLIANZ"

Der kanadische Premierminister Mark Carney verfolgte die Rede in Straßburg und wurde von den Abgeordneten sowie von der Leyen herzlich begrüßt. ‌Carney hatte vor wenigen Tagen erklärt, sein Land strebe eine "einzigartige Allianz" mit der EU an, ‌jedoch keine Vollmitgliedschaft. Er wird am Donnerstag vor dem Europaparlament sprechen. Hintergrund seiner Europa-Reise ist ein historischer Einbruch in den Beziehungen zwischen Kanada und den USA nach dem Scheitern von Handelsgesprächen im vergangenen Monat, die gegenseitige Strafzöllen nach sich zogen.

"Partnerschaften sind eine strategische Entscheidung für Europa", sagte von der Leyen. Sie seien ⁠zudem eine Reaktion auf die Risse im internationalen regelbasierten System. "Wir blicken mit denselben Augen auf die Welt: von der Künstlichen Intelligenz bis zum Klimawandel, ‌von der Arktis bis zur Geopolitik." Kanada und Europa stünden bei der Unterstützung ⁠der Ukraine, bei der Verteidigung, bei Rohstoffen und Lieferketten zusammen. Vor allem aber glaubten beide an die Demokratie.

Von der Leyen schlug vor, gemeinsam daran zu arbeiten, die Tür für Kanada als erstes assoziiertes Mitglied zu öffnen. Beide Seiten wollten unter anderem in der intelligenten Fertigung zusammenarbeiten, eine Technologie-Allianz gründen, ihre Rüstungsindustrien integrieren und die Arktis zu einem gemeinsamen Leuchtturmprojekt machen. "Dies ist eine Partnerschaft, ‌die sich nicht gegen andere richtet", betonte von der Leyen offenbar mit Blick ⁠auf die USA und Präsident Donald Trump.

"WIR MÜSSTEN ETWAS ANBIETEN"

Einem ⁠Ausbau der Handelsbeziehungen stehen jedoch erhebliche Hindernisse im Weg. Mark Manger, Professor für politische Ökonomie an der Universität Toronto, erklärte, EU-Vertreter seien verstimmt über Kanadas Weigerung, die geschützten Sektoren Telekommunikation und Milchwirtschaft zu öffnen. "Wir müssten etwas anbieten, das die EU will, derzeit sind beide Märkte jedoch geschlossen", sagte Manger.

Carney hat sich dennoch zum Ziel gesetzt, den kanadischen Außenhandel mit Ländern außerhalb der USA in den kommenden zehn Jahren zu verdoppeln, um die Abhängigkeit vom südlichen Nachbarn zu verringern. Vertiefende Gespräche sollen beim Kanada-EU-Gipfel Ende Oktober in Montreal beginnen. "Unsere Beziehungen zur EU sind insbesondere in den vergangenen anderthalb Jahren immer enger geworden", sagte die kanadische Außenministerin Anita Anand der Nachrichtenagentur Reuters.

Ob der Vorschlag umgesetzt wird, entscheiden letztlich die EU-Mitgliedstaaten und nicht von der Leyen allein. Vor der Rede hatten sieben EU-Diplomaten in Kanada und Europa der Nachrichtenagentur Reuters ⁠erklärt, dass zwar über eine engere Zusammenarbeit bei Handel, Verteidigung und digitaler Sicherheit gesprochen werde, konkrete Pläne für eine umfassende Partnerschaft auf hoher Ebene jedoch noch nicht erörtert worden seien.

(Mitarbeit Lili Bayer in Brüssel, Maria Cheng in Toronto, Andreas Rinke in Berlin;Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)