EU-Kommission plant Notfallrahmen gegen massenhafte Migration

Reuters · Uhr
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Straßburg, ⁠16. Sep (Reuters) - Die Europäische Kommission will mit einem neuen Notfallrahmen einen plötzlichen Massenzustrom von Migranten in ‌die EU eindämmen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am ⁠Mittwoch ⁠in ihrer Rede zur Lage der Union in Straßburg an. Der Mechanismus soll in genau definierten Situationen greifen, in denen ‌Migrationsbewegungen instrumentalisiert werden.

Die Ereignisse ‌dieses Sommers hätten gezeigt, dass das Instrumentarium der EU weiterentwickelt werden ⁠müsse, sagte von der Leyen. Europa ‌benötige die ⁠Mittel, um seine Grenzen jederzeit zu schützen. Die EU werde ihre Werte und Grundrechte stets ‌achten, gehe ⁠aber beim Grenzschutz ⁠keine Kompromisse ein. Der neue Rahmen soll ausschließlich beim Vorliegen streng definierter Kriterien aktiviert werden und in Ausnahmefällen vorübergehende Abweichungen von den Standardverfahren erlauben.

(Bericht von Amina Ismail, Bart Meijer, Yves ⁠HermanBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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