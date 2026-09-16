EU plant Altersbeschränkungen für TikTok, Instagram & Co

Brüssel, 16. ⁠Sep (Reuters) - Die Europäische Union (EU) will den Jugendschutz im Internet mit Zugangsbeschränkungen verbessern. "Wir orientieren uns dabei an Australien und anderen Ländern", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union ‌am Mittwoch in Straßburg. "Es an der Zeit, dass Europa handelt." Die EU-Kommission habe daher den "EU Kids Act" erarbeitet. Der Gesetzentwurf sieht ⁠unter ⁠anderem vor, dass Jugendliche unter 15 Jahren auf Online-Plattformen wie TikTok oder Instagram nur noch spezielle Konten unter elterlicher Aufsicht eröffnen dürfen. Diese Profile hätten eingeschränkte Funktionen und dürften lediglich eine Stunde am Tag genutzt werden. Für Kinder unter 13 Jahren blieben Soziale ‌Medien tabu.

Die Gesetzesinitiative beinhalte darüber hinaus ‌spezielle Auflagen für die Betreiber von Online-Plattformen, betonte von der Leyen. So werde suchtfördernde App-Gestaltung verboten. "Wir müssen uns nicht mit Funktionen abfinden, die abhängig ⁠machen. Wir müssen nicht hinnehmen, dass Kinder in immer extremere Inhalte ‌hineingezogen werden." Aus diesem Grund ⁠sollen die Unternehmen künftig nachweisen, dass ihre Angebote sicher sind.

Die EU-Kommission muss den Gesetzentwurf mit dem Europäischen Parlament (EP) und den Mitgliedstaaten abstimmen, bevor er verabschiedet werden kann. Bei der Ausarbeitung ‌der Details werden sich die ⁠Beteiligten unter anderem auf den ⁠Bericht des EP-Ausschusses für Kultur und Bildung zu den schädlichen Auswirkungen von Social Media stützen. Der EP-Abgeordnete und Berichterstatter des Gremiums, Sandro Ruotolo, plädierte auf einer Pressekonferenz am Dienstag für eine verschärfte europäische Regulierung der Branche. "Es geht nicht darum, jungen Menschen die Verantwortung zuzuschieben. Es geht darum, die Plattformen aufzufordern, ihre Produkte zu ändern."

(Bericht von Reuters in Brüssel und Hakan Ersen in ⁠Frankfurt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)