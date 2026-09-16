EU will Allianz für Klimaversicherungen gründen
Reuters · Uhr
Straßburg, 16. Sep (Reuters) - Die Europäische Union will eine Allianz für Klimaversicherungen gründen, um den Schutz gegen Extremwetterereignisse zu verbessern. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament in Straßburg an. Bislang sind in Europa nach ihren Angaben rund 25 Prozent der Katastrophenschäden durch private Versicherungen abgedeckt. Dies führe allzu oft dazu, dass die staatlichen Haushalte als letzte Instanz für die Kosten aufkommen müssten. Diese Lücke müsse geschlossen werden, sagte von der Leyen.
(Bericht von Kate AbnettAlexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)
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