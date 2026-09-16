EU will Allianz für Klimaversicherungen gründen

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Straßburg, ⁠16. Sep (Reuters) - Die Europäische Union will eine Allianz für Klimaversicherungen gründen, ‌um den Schutz gegen Extremwetterereignisse zu verbessern. Dies kündigte ⁠EU-Kommissionspräsidentin ⁠Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union ‌vor dem Europäischen ‌Parlament in Straßburg an. Bislang sind in Europa ⁠nach ihren Angaben rund ‌25 Prozent ⁠der Katastrophenschäden durch private Versicherungen abgedeckt. Dies führe allzu oft dazu, ‌dass ⁠die staatlichen Haushalte ⁠als letzte Instanz für die Kosten aufkommen müssten. Diese Lücke müsse geschlossen werden, sagte von der Leyen.

(Bericht von Kate AbnettAlexander RatzRedigiert ⁠von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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