Straßburg, ⁠16. Sep (Reuters) - Die Europäische Union will eine Allianz für Klimaversicherungen gründen, ‌um den Schutz gegen Extremwetterereignisse zu verbessern. Dies kündigte ⁠EU-Kommissionspräsidentin ⁠Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union ‌vor dem Europäischen ‌Parlament in Straßburg an. Bislang sind in Europa ⁠nach ihren Angaben rund ‌25 Prozent ⁠der Katastrophenschäden durch private Versicherungen abgedeckt. Dies führe allzu oft dazu, ‌dass ⁠die staatlichen Haushalte ⁠als letzte Instanz für die Kosten aufkommen müssten. Diese Lücke müsse geschlossen werden, sagte von der Leyen.

(Bericht von Kate AbnettAlexander RatzRedigiert ⁠von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)