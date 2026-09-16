EU will mit Entwicklern über Eindämmung von KI-Risiken beraten

Straßburg/Frankfurt, 16. ⁠Sep (Reuters) - Die Europäische Union (EU) will mit führenden KI-Entwicklern darüber beraten, wie die Risiken dieser Technologie begrenzt werden können. Darüber hinaus wolle die Staatengemeinschaft in Zusammenarbeit mit ‌gleichgesinnten Partnern wie Kanada oder Großbritannien die Regulierung der Branche vorantreiben, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ⁠am Mittwoch ⁠in ihrer jährlichen Rede zur Lage der EU im Europäischen Parlament in Straßburg an.

Zuletzt hat die Debatte um die Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) an Fahrt aufgenommen. Auslöser waren die Warnungen mehrerer Experten und auch ‌Vertretern der Branche, die Menschheit ‌könnte die Kontrolle über die Technologie verlieren und dadurch ihr eigenes Ende einläuten. Sie plädierten daher dafür, das Tempo ⁠der Entwicklung zu drosseln.

In den vergangenen Monaten hatten hochentwickelte ‌KI-Programme - sogenannte KI-Agenten, die ⁠Aufgaben weitgehend selbstständig erledigen - mehrfach Sicherheitsvorkehrungen umgangen und waren in die IT-Systeme Dritter eingedrungen. US-Präsident Donald Trump will von einer verschärften Regulierung der ‌KI-Branche dennoch nichts wissen. ⁠Warnungen vor den Gefahren der ⁠Technologie seien ein "Schwindel" und spielten China in die Hände. Die USA und die Volksrepublik liefern sich einen Wettlauf um die technologische Vorherrschaft. Die Regierung in Peking setzt bei der Begrenzung der KI-Risiken vor allem auf staatliche Kontrollen und strikte Vorgaben für Entwickler.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)