Fed erhöht die Zinsen erstmal seit Juli 2023

Die US-Notenbank Federal Reserve, kurz Fed, hat am Mittwochabend die Leitzinsen in der weltgrößten Volkswirtschaft erhöht. Die Notenbanker hoben den Zins von 3,50 bis 3,75 Prozent auf 3,75 bis 4,00 Prozent an. Die Fed will so der zuletzt wieder stärkeren Teuerung entgegenwirken. Der Beschluss fiel einstimmig mit zwölf zu null Stimmen.

Damit stieg der US-Leitzins, die sogenannte "Federal Funds Rate", erstmals seit Juli 2023. Damals reagierte die Fed mit rekordschnellen Zinsanhebungen auf die stärkste Inflation seit Jahren. Vor fast genau zwei Jahren schlug die Notenbank dann einen Zinssenkungskurs ein.

Der Markt hatte gespannt auf diesen Zinsentscheid gewartet, auch, weil es die erste Zinsveränderung unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh ist. Warsh folgte auf den langjährigen Vorsitzenden Jerome Powell, dessen Amtszeit im Frühjahr endete. US-Präsident Donald Trump hatte Powell wiederholt verbal attackiert und niedrigere Zinsen gefordert. In ähnlicher Manier pochte Trump zuletzt wieder auf niedrigere Zinsen, richtete seinen Appell aber nicht direkt an Warsh.

Markt preist weitere Zinsschritte ein

Das Umfeld spricht indes klar für steigende Zinsen. Die Verbraucherpreisinflation in den USA lag zuletzt bei 3,4 Prozent und damit weiterhin deutlich über Zwei-Prozent-Ziel der Fed. Hauptursache der hartnäckigen Teuerung sind die Ölpreise, die wiederum im Zuge des Iran-Kriegs auf den höchsten Niveaus seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022 rangieren.

Vor allem über den Diesel-Preis schlägt sich das teurere Öl auf weitere Bereiche der Wirtschaft nieder, beispielsweise bei Transport und Logistik. Erst im September kletterte der Diesel-Preis in den USA zum ersten Mal über die Marke von sechs US-Dollar je Gallone. Zusätzlichen Inflationsdruck erzeugt der KI-Boom, über die Preise für Halbleiter und Energie.

Der Markt rechnet momentan mit weiteren Zinsschritten. Schon für die Zinssitzungen im Dezember und im Januar signalisieren die Preise am Terminmarkt Leitzinsen von über 4,0 Prozent in den USA.

Höhere Zinsen sind tendenziell belastend für Aktien und zinslose Anlagen wie Gold und Bitcoin. Bonds und festverzinsliche Anlagen wiederum gewinnen an Attraktivität, wobei die Umlaufrenditen bei US-Anleihen in den vergangenen Monaten bereits stark angezogen sind. Zehnjährige US-Anleihen rentierten zuletzt mit über fünf Prozent so stark wie seit 2007 nicht mehr.

Der Anstieg der Bondzinsen hängt jedoch nur indirekt mit den Leitzinsen zusammen, die nur die Renditen der kürzeren Laufzeiten beeinflussen. Zu einem großen Teil spiegeln sich in den Anleihenrenditen die Skepsis bezüglich der US-Schuldenpolitik und das größere Angebot an Anleihen durch private Platzierungen wider. Viele Tech-Großkonzerne gaben in diesem Jahr Anleihen heraus, um ihren Kapitalbedarf für den KI-Ausbau zu decken.